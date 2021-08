Golpes al corazón y la farsa de la alegría: cómo los candidatos niegan la realidad para buscar el voto

“Mirá, al final tiene corazón”. La frase socarrona apunta al gesto que Alfredo Cornejo hace en el primer spot de campaña, donde, junto a Julio Cobos y Rodolfo Suarez, realizan un gesto tocándose el pecho. Lo curioso es que ese chiste pertenece a un correligionario del ex gobernador y no de un opositor. Claro, Cornejo construyó una imagen de “político frío” y por eso sorprende la propaganda en la que a busca enternecer. Del otro lado, aún más cerca del grotesco. Adolfo Bermejo, un dirigente con una dilatada carrera encima, fingiendo una espontaneidad que no tiene frente a cámara y con una música de fondo que hace acordar más a los años dorados del menemismo que a lo que el kirchnerismo dice querer construir. “La vida es un carnaval”, es la cortina elegida por el PJ para la farsa de la alegría.

La política es una herramienta de transformación. Pero el voto es un hecho “emocional”. Los candidatos optaron el camino corto para la campaña 2021 y apelan solo a una de esas máximas. Eligieron obviar la realidad, descartar cualquier razonamiento y apelar a la simple emocionalidad. Al “amor” fraterno de la mendocinidad con un golpe al corazón; o a la mágica apelación a la alegría, casi con una visión esotérica de la felicidad: con solo imaginarnos, vamos a ser felices.

El entrenamiento escénico de los candidatos no es nuevo. Hoy, por ejemplo, hay varios candidatos que previa firma de contratos de confidencialidad toman clases con reconocidos actores de la escena porteña. El parecer mucho antes que el ser. Si los actores se preparan para el arte del “engaño” lúdico y emocional, los políticos lo hacen exprofeso: construir una imagen falaz con temas tan serios como nuestro futuro. En Mendoza, para colmo, son malos. Cambia Mendoza y el Frente de Todos se suben al escenario como amateurs, con la energía de un aficionado que no tiene autocrítica. Una teatralidad (transteatralización, como dirían los teóricos) mal lograda que hasta genera vergüenza ajena.

Los tres gobernadores del "amor" a Mendoza.

La diferencia de registro entre lo que la campaña ofrece como plataforma y lo que pasa en la vida real tiene un contaste enorme. El dolor por la pandemia, con más de 100 mil muertos en el país y más de 4 mil en Mendoza, y la aguda crisis económica, con desocupación récord, la mitad de la población viviendo en condiciones de pobreza, niños marginados, está muy alejado de los golpes al corazón y el popular canto de la alegría de Celia Cruz.

Todos los partidos tienen un problema para la campaña. El financiamiento se achicó. Si en las elecciones del 2019 lo ocurrido con los “cuadernos de la corrupción” y otros escándalos generó un freno a la dinámica de financiamiento, la crisis hoy le sumó otro problema. En Mendoza, además, muchos empresarios que podían colaborar ahora tienen su propia fuerza o estructura. Igual, de algún lado sale. Solo para las PASO la Cámara Nacional Electoral autorizó un gasto tope de 15 millones de pesos por categoría. Es decir, para cargos nacionales cada fuerza política podría gastar algo más de 30 millones de pesos y mucho más si se le suman las otras tres categorías provinciales. Es un número “eufemístico”: la campaña sale mucho más cara para los dos frentes que integran los partidos grandes. Para las elecciones generales los montos se duplican y superan los 30 millones de pesos por categoría.

Fuera de esos gastos, y como es costumbre, el período electoral aumentó la ansiedad por anunciar, aunque no haya nada para ello. Incluso mutan las promesas de mejoras, con las reparaciones. Los presidentes del PJ y de la UCR, por ejemplo, promocionaron juntos un plan de mejora de internet, cuando en realidad sería un mero saneamiento de una carencia brutal en la prestación de ese servicio, que hace de Mendoza la provincia con peor conectividad del país por la falta de inversión, la mala gestión, falta de infraestructura y la mala conformación de la estructura del negocio.

Tampoco pudieron soportar la ansiedad y volvieron a usar como escenario de campaña lo que queda de IMPSA, lugar visitado por Kulfas (en su rol de ministro y director) y la candidata Anabel Fernández Sasgasti. La empresa estatal tiene un récord: no ha fabricado aún ni un tornillo bajo la gestión estatal, pero los directores políticos ya cobran su sueldo y ha sido escenario de múltiples actos de campaña. Mañana será el momento de "reanunciar" la ruta 40 a San Juan.

El gobierno provincial va en el mismo camino. Los tres gobernadores se suman a cuanto corte de cinta haya. No importa si es un par de cientos de metros de calle, una casa, o una promesa. Suarez, Cornejo y Cobos estarán en todas las fotos; dejando como actrices de reparto en la escena política a las candidatas mujeres. A un mes de las elecciones, a los "dos oficialismo" le va a faltar tiempo para poner actos de gobierno mutados en anuncios de gobierno.