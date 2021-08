El plan de un exfuncionario para no pagar 26 millones de pesos por el incendio del ECA

Diego Gareca era el responsable de la secretaría de Cultura en la provincia durante la gestión de Alfredo Cornejo. En el año 2017 la cúpula del ECA se incendió generando daños económicos y patrimoniales altísimos. Por este suceso, Fiscalía de Estado interpuso una demanda civil y cuatro años más tarde la jueza María Paz Gallardo dispuso que funcionarios y empresarios deban más de $26 millones por los daños.

MDZ Radio dialogó con Alejandro Jofré, abogado de Diego Gareca y aseguró que no es un fallo justo lo dictaminado por la jueza Gallardo y que apelarán la sentencia ya que "se han cometido errores o discrepancias con las cosas que figuran en el expediente".

Diego Gareca

Para el abogado defensor, el accionar de la jueza fue excesivamente punitorio a la hora de consolidar la conducta de su defendido, "En lo que respecta a Diego Gareca, mencionan en un párrafo que no obró con cuidado cuando no es así, cumplió con todos los procedimientos legales para proceder a la licitación. Gareca como funcionario adjudicó una licitación y bueno, eso es lo que hace. No está atrás de una obra controlando", explicó Jofré.

Dentro de lo argumentos que se presentarán en la apelación, aseguran que Fiscalía de Estado no probó realmente cuál fue la causa que comenzó el incendio, "se limitaron a decir que fue un soplete y nunca en el expediente eso se acreditó. Uno cuando va a juicio y empieza una demanda tiene que saber los motivos. Ese día hubo zonda, la estructura eléctrica que tiene todo el ECA que comparte con la Legislatura, tiene cables eléctricos desde hace 50 o 60 años. Puede haber una causa, pero Fiscalía de Estado no la pudo probar".

"Hoy, que un funcionario sea responsable por una licitación legal, con una adjudicación legal porque alguien dice que podría ser un soplete, es raro".

Para finalizar, Alejandro Jofré, explicó que hay un testigos que es bombero y que asegura que cuando subió al techo "no había soplete, solo había restos de membranas" y resaltó, nuevamente, que el error lo tiene Fiscalía de Estado porque le faltan pruebas.