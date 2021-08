Patricia Bullrich llega a Mendoza y se juntará con Omar De Marchi

Patricia Bullrich, titular del PRO, llegará a Mendoza y dará una conferencia de prensa junto al diputado Nacional Omar De Marchi a las 12 en el Mod Hotels Mendoza. Además, tendrá reuniones con dirigentes su espacio y de Cambia Mendoza.

Juntos por el Cambio (JxC) se encuentra en un momento de tensión interna, por lo que Alfredo Cornejo convocó a los principales dirigentes a una reunión este lunes. Por su parte Bullrich comentó que "lo más importante es enfocarse en qué espera la sociedad de la coalición. Y espera que podamos generar un equilibrio en las elecciones para que no haya mayoría kirchnerista en las cámaras".

Cuando asumí la conducción de @PROArgentina me propuse como objetivo favorecer la democracia interna. Hoy miro con orgullo que ese objetivo se ha cumplido. Tenemos más participación para un PRO más fuerte. Los invito a leer mi carta uD83DuDC49uD83CuDFFB https://t.co/DUggL3ZAAp — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 30, 2021

En una entrevista radial, aseguró que en JxC “son todos candidatos del mismo sector y es fundamental que haya reglas de juego para una competencia normal y pacífica". A su vez remarcó que el “código de convivencia” es un “modelo de ética” para el espacio opositor.

"Como presidenta del PRO colaboro y redacto el código para que todos los candidatos sientan que tienen una obligación y un objetivo supremo de atender las necesidades de la sociedad. Si peleamos entre nosotros parecemos egoístas frente a la verticalidad del oficialismo", comentó Bullrich.

Sobre la intención de Elisa Carrió de denunciar a Facundo Manes por sus declaraciones, la presidenta del PRO pidió "dirimir todo en una charla, no haciendo público el debate -y luego agregó-. Todos los candidatos de Juntos por el Cambio están dentro de una misma idea y tienen que tirar del carro para adelante. La gente espera mucho de nosotros, no de las peleas, que no le hacen bien al espacio".

Al mismo tiempo, se enfrentó a la idea de Alberto Fernández respecto a limitar la duración de los jueces comentando que "el Presidente tiene que entender qué significa la continuidad de los jueces, quienes deben contar con la certeza de poder actuar sin presiones de fin de mandato".

"Él no puede ignorar lo que dice la Constitución. Para remover a un juez está el Consejo de la Magistratura. El Presidente apunta a generar inestabilidad, y a terminar con la imparcialidad y la independencia de la Justicia. Estoy en contra de esa mirada. ¿Va a modificar la Constitución para cambiar el sistema judicial argentino?", finalizó Bullrich.