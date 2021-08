La primera semana de campaña cerró caliente y con cruces impensados

La primera semana de la campaña electoral de los precandidatos de Juntos en provincia de Buenos Aires, Diego Santilli y Facundo Manes, transcurrió entre recorridas y apariciones mediáticas de los postulantes, fuertes cruces de acusaciones entre los principales referentes del PRO y del radicalismo, y concluyó con el anuncio de la fundadora de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, de que denunciará al neurólogo por "mentir" sobre una reunión que mantuvieron en 2015.



Ante esta situación y en un escenario de diputas internas que se recalientan, el presidente de la UCR, el diputado nacional por Mendoza Alfredo Cornejo, convocó para el lunes a una reunión de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio con el propósito de bajarle el tono a las declaraciones de los precandidatos de los distintos espacios que integran la alianza opositora.



En tanto, Elisa Carrió ratificó esta tarde su intención de presentar una denuncia contra el neurólogo Facundo Manes, que encabeza la lista "Dar el Paso" en provincia de Buenos Aires.

Frente a la no rectificación de Facundo Manes de sus dichos, lo único que voy a hacer, es una demanda por daño moral y a su prestigio académico, (Sigue) — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) July 31, 2021





Voceros de la coalición confiaron a Télam que la reunión convocada por Cornejo estaba prevista para difundir "un código de ética" con el propósito de regular las declaraciones y críticas que los sectores de Juntos por el Cambio lanzan en medio de la campaña electoral de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que se desarrollarán el 12 de septiembre.



La decisión de Cornejo surgió tras conocer las declaraciones de Carrió, quien acusó a Manes de "mentir" cuando dijo que en 2015, la entonces diputada nacional le ofreció ser precandidato a vicepresidente en la fórmula de la Coalición Cívica que ella iba a encabezar.



Hoy, Carrió a través de su cuenta en Twitter ratificó que "frente a la no rectificación de Facundo Manes de sus dichos, lo único que voy a hacer, es una demanda por daño moral y a su prestigio académico para que la sociedad no piense que tengo tal grado de limitación intelectual al elegir un desconocido (Manes) como candidato a vicepresidente, dado que fui acompañada e invitada por Toty Flores mi candidato a vicepresidente".



En esos comicios internos, que terminaron con el triunfo de Mauricio Macri, postulante del PRO que luego sería el candidato presidencial de Cambiemos en una fórmula con Gabriela Michetti, Carrió integró un binomio junto al dirigente social Héctor "Toty" Flores, mientras Ernesto Sanz, de la UCR, estuvo acompañado por el economista Lucas Llach.



"Con la mentira no hay confianza. Solo de la verdad surge la confianza. Mi testigo es Toty Flores quien me invitó a esa cena" con Manes, señaló Carrió en sus redes sociales sobre la reunión que mantuvo con el neurólogo en 2015.



La exdiputada había afirmado el martes, en un audio difundido por las redes sociales que "no se admiten mitómanos, por lo menos en Juntos por el Cambio" (JxC)", en referencia a Manes, quien en un reportaje publicado en el diario La Nación aseguró: "La doctora Carrió me vino a ofrecer ser candidato a vicepresidente de ella en 2015" y dijo desconocer por qué ella lo criticaba en esta campaña.



"Manes está mintiendo. En Juntos por el Cambio tenemos una regla que es no mentirnos. Podemos tener discusiones pero todos tenemos amistad política. Este señor miente descaradamente. No puede inventar esta historia, sino estamos en manos de un mitómano", había asegurado Carrió durante la semana.



A Carrió se sumó el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, quien respondió en duros términos las declaraciones en las que Manes había acusado al Gobierno porteño de utilizar fondos públicos de la Ciudad Autónoma para financiar la campaña de Santilli en el distrito bonaerense.



"Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio. No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación. El Frente de Todos ya no necesita más candidatos", replicó Ritondo.



Desde la otra vereda, la respuesta vino de la mano del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, uno de los principales impulsores de la candidatura de Manes junto con el mendocino Alfredo Cornejo.



El jujeño apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta al acusar al jefe de Gobierno porteño de estar detrás de una campaña de hostigamiento contra el neurólogo.



"Resulta que cuando el radicalismo toma la decisión de dejar de ser furgón de cola, de buscar un hombre de prestigio que además es la expresión del argentino medio, recibe este tipo de ataques", indicó el gobernador norteño.



"Mandan a Carrió y a otros a desprestigiar a Manes", advirtió y le sugirió a Rodríguez Larreta "revisar su lógica de construcción, porque por este camino vamos a debilitar y poner en riesgo" a la coalición opositora.



En este clima los precandidatos comenzaron su ritmo de campaña rumbo a las primarias abiertas del próximo 12 de septiembre.



Santilli realizó una recorrida por el primer cordón del conurbano, que arrancó el lunes en Ramos Mejía, partido de La Matanza, y continuó el martes en Hurlingham, donde eligió mantenerse al margen de las internas de la coalición opositora y pidió "no hacerle el caldo gordo al kirchnerismo".



"Nuestro adversario es el kirchnerismo. No le hagamos el caldo gordo al kirchnerismo. Nosotros tenemos que tener una primaria sana, propositiva. De ideas. Me quedo con una frase de Bilardo: 'Los nuestros son los de celeste y blanco, los de enfrente son de otro equipo. Pásensela a los nuestros'", dijo Santilli cuando los cruces entre referentes opositores del PRO y la UCR comenzaban a cobrar más dimensión.



Santilli intenta instalar en la campaña sus ejes de comunicación, con críticas al cierre de las escuelas bonaerenses durante la pandemia y la presentación de sus propuestas en materia de seguridad, aunque los duros cruces entre representantes de Juntos por el Cambio lo obligaron en los primeros días de campaña a diferenciarse y tratar de bajar el nivel de la confrontación.



Manes, quien arrancó su campaña por Salto, su ciudad natal, y continuó por Junín y Chacabuco, también intentó moderar las disputas al afirmar que "la Argentina está demasiado estresada como para que los candidatos (de la oposición) nos critiquemos".



La frase que generó más ruido de Manes durante la semana fue cuando expresó, al referirse a las críticas por haber incluido al exintendente de Malvinas Argentinas Jesús Cariglino en sus listas, que Argentina "no podía importar noruegos".



Manes fue consultado por la sorpresa que mostró la líder del GEN y una de sus principales aliadas, Margarita Stolbizer, por la presencia de Cariglino en la lista en la que los tres comparten.



"Es una alianza con Joaquín de la Torre, que es del peronismo republicano. Necesitamos cambiar la Argentina con los argentinos que se comprometan con este proyecto de país. No podemos importar noruegos", afirmó Manes.



El primer precandidato a diputado nacional de la lista "Dar el Paso" también salió a remarcar en distintos reportajes que no perteneció al gobierno de Macri ni tampoco al de María Eugenia Vidal, quien en julio de 2016 había invitado al médico a sumarse al entonces gobierno bonaerense como parte de un consejo asesor científico y desde un cargo ad-honórem.



"Vine a hablar del futuro, para hablar del pasado está todo el mundo. No pertenecí al Gobierno de Macri ni al de Vidal, me hago cargo de la coalición donde estoy ahora, pero hay que discutir el futuro, porque todos fallaron acá", manifestó el científico.