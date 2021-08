Impugnaron en la Justicia Federal la precandidatura de Rodolfo Suarez

Mientras que Anabel Fernández Sagasti descartó llevar a la Justicia la precandidatura de Rodolfo Suarez, el resto de las fuerzas políticas decidieron llevar adelante esta medida exponiendo que la maniobra atentaba contra la Constitución de Mendoza. Desde Vamos Mendocinos, el frente conformado por el Partido Demócrata, el Partido Libertario, el MendoExit y la Coalición Cívica, cumplieron la advertencia que había realizado tras el anuncio de Cambia Mendoza y presentaron una impugnación.

Hugo Laricchia -candidato a senador provincial y referente del MendoExit- fue uno de los que calificó en duros términos la estrategia electoral del oficialismo provincial el pasado martes y los instó a retirar la propuesta.

Tal como nos comprometimos públicamente, el frente #VamosMendocinos impugnó hoy, ante la justicia federal, la inconstitucional candidatura a senador nacional del Sr. gobernador @rodysuarez pic.twitter.com/m6pyvY97rl — Hugo Laricchia uD83CuDF77 (@elangelGmendo) August 1, 2021

Parte de la fundamentación del pedido radica en que, según entiende este espacio, "al existir una norma prevista en la Constitución de Mendoza que impide al Sr. Suárez ser precandidato a Senador Nacional titular o suplente, y siendo que no hay declaración judicial de que tal norma no exista o se haya declarado su inconstitucionalidad, VS debe directamente aplicarla y rechazar al precandidato".

Entre otros argumentos, entienden que "la postulación del Gobernador de Mendoza Dr. Rodolfo Suárez es ilegítima desde todo punto de vista, constituyendo una engañifa propia de sistemas feudalistas y alejados del espíritu que los constituyentes de Mendoza plasmaron para limitar el poder del Gobernador". Por ello, finalizan, "impugnamos la ilegítima e inconstitucional postulación del Sr. Gobernador como precandidato a senador en las elecciones Paso y Generales del 2021 y solicitamos sea rechazada la misma".