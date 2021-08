El "escritorio" de la campaña, algunas encuestas y quejas

Se abren los "escritorios" de la campaña

La campaña electoral comenzó picante desde la presentación de listas. Primero, porque los dos principales frentes, Cambia Mendoza y el Frente de Todos, se cruzaron denuncias públicas por irregularidades en sus listas. Desde el oficialismo cuestionan al PJ por las listas colectoras y anunciaron que las impugnarán. Desde el peronismo apuntan contra Suarez por su candidatura mientras es gobernador.

En ese sentido, apuntan a que la campaña se judicialice rápidamente y sea la junta electoral la que decida. Nada menos que la misma junta encabezada por el juez federal Walter Bento, quien es duramente cuestionado. La candidata a senadora Anabel Fernández Sagasti llevó todo al terreno futbolero y usó una metáfora para sugerir que no irían a la justicia. "No nos gustan los escritorios"; dijo en referencia a la posibilidad o no de recurrir a la justicia. Al mismo tiempo le tiró la pelota a Cornejo al defender las colectoras y sugerir que quien quiere ir a los "escritorios" es el propio ex gobernador. Como sea, es probable que todo termine finalmente en esa instancia, pero no por voluntad de esas fuerzas, sino por impugnaciones de otros.

Suarez superó el primer obstáculo

El gobernador Rodolfo Suarez superó el primer obstáculo como candidato. La Junta Electoral del Frente Cambia Mendoza hizo oficial su candidatura a senador nacional suplente, pero antes hubo una impugnación. Una dirigente de la agrupación "Dignidad Partidaria" recurrió esa postulación, pero no prosperó. La Junta no lo hizo de manera automática, sino sumando una larga lista de argumentos legales. Son, justamente, los que usarán en caso de que haya una impugnación en la Junta Electoral que encabeza el juez Walter Bento. La junta encabezada por Horacio Migliozzi decidió "admitir en lo formal y rechazar en lo sustancial" la impugnación, porque consideran que Suarez reúne los requisitos constitucionales para ser candidato.

Los hijos, candidatos

Las listas de candidatos tienen muchas caras conocidas y algunas nuevas. También sorpresas. Pero otra característica es la de los parientes. Muchos dirigentes conocidos le heredaron la pasión de la política a sus hijos. Mechi Llano tiene carrera política propia, pero todos recuerdan que es hija del histórico dirigente del PD Gabriel Llano. Carlos Balter, el otro histórico de ese partido, tampoco va de candidato, pero sí su hijo Federico Balter. Marcelo Romano se sumó a una nueva aventura política y también será candidata su hija por el partido verde. En tanto, Carolina Montivero, que es dirigente gremial, está en las listas del Partido Federal, y su hijo la acompaña en las listas.

La Izquierda asoma en las encuestas, en detrimento de la "nueva derecha"

Una de las claves de la elección en Mendoza es saber qué sucederá con las terceras fuerzas. La oferta electoral es variada: desde el Frente Vamos Mendocinos (que integran PD, la Coalición Cívica y el Mendoexit entre otros), pasando por el partido Verde, el Federal y el Frente de Izquierda.

Noelia Barbeito mide mejor que los referentes de derecha.

Los primeros sondeos de opinión marcan una leve ventaja de la Izquierda por sobre el resto de la oferta electoral y esto cambia la tendencia que, hasta aquí, venían observando los consultores acerca del comportamiento de la franja de la sociedad que está buscando opciones por fuera de Cambia Mendoza y del Frente de Todos. Según esos mismos análisis, esta búsqueda estaba más orientada hacia opciones de centro derecha. Las encuestas preliminares marcan que Noelia Barbeito, la candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda, estaría alrededor de los siete puntos en intención de voto, por encima del resto de esta franja que no supera lo cinco puntos. La clave es saber quién superará el filtro de las PASO y quién no para determinar si, en definitiva, alguno de estos espacios logrará dar la pelea ante la polarización.

Tensión en tribunales

La semana pasada hubo paro en el Poder Judicial y desde la Suprema Corte se decidió ejecutar el descuento de sueldo a quienes hayan adherido. Hubo broncas cruzadas, pero además en la Justicia comenzaron a compartir datos. Es que, aseguran, las escalas salariales son muy distintas a las del resto de los estatales. Como ejemplo ponen los salarios de la escala más baja. Un ordenanza sin título secundario en la justicia cobra 44.700 pesos en mano. Para tener una idea, en un cargo similar en la DGE ronda la mitad. Un administrativo clase 13 sin título, en la Justicia cobra 52.800 pesos en mano.

Hubo paro en Tribunales y la Corte hará descuentos.

Un secretario de Cámara con clase 4 y con 30 años de antigüedad tendrá como sueldo bruto 224.000 pesos en noviembre de este año, lo que representa, aseguran, un 33% de aumento Un secretario de Corte clase 1 con más de 30 años cobraba en diciembre 2020 215.000 pesos y este monto será de 284.000 pesos en noviembre del 2021, es decir, el 32% de aumento. El ejemplo lo ponen porque el paro fue también de funcionarios.

Una licitación cuestionada

El Gobierno adjudicó a la empresa Santa Elena la licitación para la limpieza y mantenimiento del Parque San Martín y el Centro Cívico por 10 años. Durante una década esa empresa será la "patrona" del principal espacio público de Mendoza. Se trata de un proceso que fue polémico desde el inicio porque incluso los rumores indicaban -a priori- que ganaría. Esa firma ya tiene los sistema de recolección de la mayoría de los municipios oficialistas, como Capital y Godoy Cruz. Ahora tendrá un contrato que abarcará a los próximos dos gobiernos, además de los 2 años que le quedan a Suarez. El Parque está descuidado.

Los cuestionamientos siguen, aún luego de la adjudicación. Incluso aseguran que Santa Elena no debería haber sido autorizada para participar porque tiene una sanción encima por 2 años que le impide presentarse a nuevas licitaciones.

Desde Vamos Mendocinos, el frente encabezado por el PD, ya habían intentado frenar el proceso y ahora aseguran que se pagarán montos "25 veces superior al abonado a la anterior concesionaria y por un plazo inusual de 10 años, modalidad factible legalmente si se demostraba que era la única vía de suministrar el servicio". Incluso sugieren que hubo un abandono a propósito del Parque para justificar la licitación.