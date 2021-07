Al final, se supo por qué Carlos Reutemann no fue candidato a presidente

El periodista Marcelo Longobardi confesó que Carlos Reutemann rechazó la propuesta de Eduardo Duhalde para ser candidato a presidente de la Nación porque "las condiciones que le imponían eran insostenibles para él" y porque "entendía que la crisis económica en aquel momento era de tal magnitud que no iba a resolverse en el corto plazo".

En su programa de Radio Mitre, el periodista reconoció haber tenido una gran relación con el expiloto y político santafecino quien también sufrió el acoso de Néstor Kirchner, quien "le hacía escraches en la puerta del canal".

"Reutemann iba a decirle que sí a Duhalde. Ya me lo había dicho. Sin embargo, cuando salió de su encuentro tiró esa frase 'vi algo que no me gustó'". Eso que no le cerró a Lole fue la propuesta del entonces presidente que pretendía poner a su esposa, Hilda "Chiche" Duhalde como vice y que armara con Enrique "Coti" Nosiglia y Luis Barrionuevo el futuro Gabinete. Lole no tenía vueltas y le dijo que no. "No fue un tipo sencillo", reconoció el periodista.

Ayer, en declaraciones a MDZ, el exgobernador José María "Tati" Vernet, quien lo conoció mucho al fallecido senador nacional, había dicho que "el manejo de la Cámara de Diputados y el Conurbano bonaerense fueron lo que no le gustó". Si se analizan las opiniones de Longobardi, se puede confirmar esto. Chiche Duhalde era la jefa de las "manzaneras" y planes sociales mientras que Barrionuevo y Nosiglia de los acuerdos políticos y sindicales que contenían el AMBA, incendiado en diciembre de 2001.

En su momento, el expresidente Duhalde había dicho que a Reutemann lo habían ido a amenazar en su campo de Santa Fé. "Esa es una mentira absoluta", dijo el periodista, quien también relató que además del exgobernador, Duhalde tenía en mente pedirle a "Mauricio Macri o a Felipe Solá que aceptaran la candidatura. No quería el retorno de Carlos Menem porque creía que con él seguiría la tensión social y la grieta".

"Néstor Kirchner, quien era mucho más práctico, le dijo que sí. El creía que la crisis económica, a diferencia de Reutemann, había llegado a su fin... Luego de mucho tiempo entendí que los NO tienen tanta importancia que los SI. Si Lole no hubiera dicho que no, quizás la historia hubiera sido diferente". Y Duhalde habría podido cumplir con su deseo de evitar la grieta que vino después.

El periodista también confió que fue el actual Presidente y entonces duhaldista, Alberto Fernández, el que lo convenció de colocar a Daniel Scioli como vice de Kirchner.