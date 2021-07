Juntos por el Cambio ya tiene a "su procesado" de campaña

La Justicia Federal de Campana, Provincia de Buenos Aires, acusó de administración infiel de fondos públicos al ex intendente PRO, Nicolás Ducoté. El fallo no sorprendió teniendo en cuenta los antecedentes políticos de la Justicia Bonaerense, pero le pone al oficialismo un leading case que no tenía.