Vizzotti anticipó que llegarán más segundas dosis de Sputnik V mientras que se intenta retrasar los contagios de la variante Delta

Luego de que se detectaran casos de la variante Delta en Salta, Córdoba y Buenos Aires, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, ponderó este sábado en Radio 10 las políticas que llevó adelante el Gobierno y consideró que gracias a ellas se puedo "demorar" el impacto de una nueva ola de coronavirus.

"Creemos que hay que poner en valor todo lo que hemos podido demorarlo. Las restricciones no le gustan a nadie pero parece que hay personas que se olvidan de que hay una pandemia, y creer que no nos van a pasar nada a nosotros en este contexto, es casi ingenuo", indicó la funcionaria haciendo un balance positivo de las medidas que se han llevado adelante.



Hasta el momento, se ha confirmado 17 personas infectadas por la variante Delta en Córdoba. El caso causó una gran conmoción debido a que se estima que una persona que volvió del exterior no hizo la cuarentena recomendada y se reunió con familiares y amigos, provocando una cadena de contagios. Esto también derivó en tener que aislar a más 250 por ser contactos estrechos, mientras que la Justicia de esa provincia decidió detener a cinco ciudadanos y acusarlos de propagar el virus por ignorar las recomendaciones.

En tanto, en la ciudad de Buenos Aires, las autoridades dieron a conocer que no se pudo establecer un nexo epidemiológico claro en dos personas afectadas por esta variante del virus. Esto generó una investigación más precisa para determinar si hay transmisión comunitaria.

Llegan más Sputnik V

Sobre la campaña de vacunación y la preocupación que existe sobre la falta del segundo componente de Sputnik V, la ministra dijo que esperan que la semana próxima lleguen al país desde Rusia 300 litros más de esta vacuna. De esta forma esperan comenzar a completar el esquema de vacunación para los adultos mayores.



"La semana que viene estarán llegando 300 litros más del componente 2 de la Sputnik V", afirmó la funcionaria. Además, Vizzotti se mostró esperanzada en que con esa llegada "a fines de agosto, tengamos 1 millón y medio de segundas dosis".



El miércoles de esta semana, el laboratorio Richmond informó que arribaron al país 500 litros del componente 2 de la vacuna Sputnik V que "permitirán seguir produciendo" más de 750 mil dosis para continuar completando el esquema de vacunación contra el coronavirus.



Según indicó el laboratorio, con ese cargamento se fabricarán en la Argentina 760.000 dosis del componente 2 de la vacuna desarrollada en Rusia que "en breve estarán a disposición" de la sociedad.