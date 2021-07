Gerardo Morales ratificó que no volvería a votar a Mauricio Macri como presidente

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales comentó este sábado que no volvería a votar a Mauricio Macri para presidir la Nación, además indicó que hace tiempo que no tiene contacto con el ex presidente. Las declaraciones del radical se dan en medio de una caliente interna dentro del frente Juntos por el Cambio, luego de que la UCR colocara al médico Facundo Manes como cabeza de la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires.

Morales, en declaraciones radiales, volvió a referirse a la relación que mantiene con el exmandatario argentino y aclaró que "hace mucho que no habló con Macri, sé que está en el exterior, pero no sé cuándo vuelve", y luego agregó que "no lo volvería a votar como presidente".

No es la primera vez que el funcionario se muestra autocrítico con la gestión de Cambiemos. En marzo sostuvo que "no tuvimos el mejor equipo de los últimos años" y agregó que "no apoyaría a Macri en una posible candidatura a presidente". Ahora, además, sostuvo que como oposición deben acompañar la negociación de la deuda y "hay que salir de la grieta, más allá de las diferencias que tengamos".

Este sábado además, señaló que el radicalismo no va a tener un rol secundario en Juntos por el Cambio y sostuvo que "se terminó el esquema de los globitos y el bailecito. La sociedad nos votó en contra y hay que reflexionar".

Días atrás, Morales se metió de lleno en la interna de Juntos por el Cambio y resaltó los conflictos internos de la coalición opositora. En ese momento lanzó un fuerte ataque a Horacio Rodríguez Larreta al que responsabilizó de realizar una campaña de desprestigio contra Facundo Manes, el precandidato de la UCR.