Margarita Stolbizer ponderó a Facundo Manes y hasta lo piensa como presidente en 2023

La precandidata a diputada nacional por la lista Dar el Paso en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de Juntos por el Cambio (JxC) que se desarrollarán en Buenos Aires, Margarita Stolbizer, consideró hoy que la aparición del neurocirujano Facundo Manes "incomoda a muchos" dado que "es disruptivo y pone en duda la idea presidencial de (Horacio) Rodríguez Larreta”.



En declaraciones a radio Provincia, la titular del GEN rechazó hoy que haya "una campaña de desprestigio de Manes impulsada por Horacio Rodríguez Larreta", pero admitió que "una buena performance de Manes pone en duda la idea presidencial de Rodríguez Larreta".



"Lo de Manes es disruptivo hacia adentro de la coalición y en todo el escenario en general”, indicó Stolbizer y agregó que "algunos que se creían que eran los dueños exclusivos de la campaña ahora tienen que compartir el centro de la escena”.



Stolbizer destacó que “Manes se posiciona porque tiene un liderazgo muy claro", advirtió que "tiene una capacidad de generar impacto en gente que está muy descreída de la política, pero todavía esto no es mensurable hacia afuera".

Facundo Manes será candidato por el radicalismo.

En ese marco, planteó que ello "posiciona al radicalismo en la provincia de Buenos Aires y le da la posibilidad de un espacio más progresista ante el PRO que lideraba toda esa coalición”.



Stolbizer aseveró que “yo siento que hago un aporte a la lista, pero creo muchísimo en la generación de los 50 años, que son los que se van a tener que hacer cargo de la Argentina" y remarcó que no pidió estar en la boleta ni participó "en ninguna negociación".



Y destacó que "debe quedar en claro que podemos discutir sin hacernos cargos del pasado".



Sostuvo que el espacio político que integra está "para construir hacia el futuro y no tenemos por qué hacernos cargo del Gobierno de Mauricio Macri”.



Posteriormente, agregó que "no lo van a escuchar a Manes hacer una campaña de desprestigio de sus adversarios" y remarcó que lo que ese candidato dijo sobre la posible utilización de los fondos de la Capital Federal para la campaña electoral de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires "es lo que piensa toda la gente".