Esposas, hijos y otras perlas en el cierre de las listas para las legislativas

La confección de las listas de candidatos a concejal y consejeros escolares del Frente de Todos terminó en una “matanza” de precandidaturas producto de la decisión de la Junta Electoral que preside Hugo Curto, de gran incidencia en lo que pasó en lugares emblemáticos como Tres de Febrero, localidad en la que gobernó 24 años, y Merlo, ambos del oeste del Conurbano bonaerense.

A pesar de su edad y casi inactividad política, su voz y postura fue la excusa utilizada por Máximo Kirchner para decidir qué hacer y qué no hacer. Los intendentes que responden al Frente de Todos no tendrán oposición interna, a pesar de las presentaciones preliminares que hicieron en muchos municipios.

También aparecieron los típicos casos de “portación de filiación” en varias localidades, donde esposas e hijos encabezan el tramo local de candidatos. Uno de los lugares distintivos, donde se viene dando esta situación con mayor impacto es en San Fernando, localidad ubicada al norte del Conurbano.

En el límite con Tigre y San Isidro, este distrito viene siendo hegemonizado por la familia Andreotti. Luis fue el que inició la saga hace diez años, para luego dejar en su lugar a su hijo, Juan. A su vez, el actual intendente había sido, hace seis años, candidato a diputado provincial. Ahora su hermana, Eva, es la que encabeza la lista de concejales y su mamá, Alicia Aparicio, es la diputada nacional propuesta en la lista de hace dos años por el ex jefe comunal, con el apoyo de Sergio Massa, para el Frente de Todos.

En la zona sur, el matrimonio de Carlos Acuña, uno de los líderes de la CGT cuando la conducía un triunvirato, cercano a Luis Barrionuevo, dejó a su esposa, Blanca Cantero, al frente del municipio. Ahora, uno de los hijos de ambos, Walter Enrique, encabeza la lista local.

En Tigre, la unidad entre Julio Zamora y Massa permitió que la esposa del primero, Gisella Zamora, sea la primer candidata. En General San Martín, Nancy Capeloni de Katopodis representará al Frente de Todos. Es la esposa del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

En Avellaneda, Magdalena Sierra, la esposa de Jorge Ferraresi, intendente en uso de licencia, encabezará el Frente de Todos local mientras que Paola Maggiotti, hermana del actual viceministro de Vivienda, Santiago Maggiotti, será nuevamente primera candidata en la localidad que gobierna la familia desde hace más de veinte años, Navarro, en el extremo oeste del Gran Buenos Aires.

Finalmente, no habrá PASO en Avellaneda, donde desestimaron la lista del rector de la Universidad Nacional de la localidad, Jorge Calzoni. Lo mismo sucedió en La Matanza, donde el intendente Fernando Espinoza será candidato a concejal pero no competirá contra la diputada provincial María Laura Benítez, a quien la “invitaron” a desistir de presentarse.

En Merlo, donde también había posibilidad de puja electoral entre el intendente Gustavo Menéndez y su antecesor Raúl Othacéhe, finalmente habrá una única nómina del Frente de Todos encabezada por Karina, la hermana de Menéndez.

“Yo la voy a seguir… Esto es de locos… Nunca pasó que a los peronistas no nos dejen participar. Si me van a ganar, ¿por qué me proscriben?”, se quejó el ex jefe comunal quien recordó que cuando ejercía la jefatura territorial “todos podían competir. Eduardo Duhalde me decía, ¿para qué los vas a proscribir, qué, no le ganas?”, le comentó Othacéhe a MDZ.

Othacéhe le apunta a Curto, con quien nunca se llevó bien. Ambos competían en la conducción de la Primera Sección electoral, al noroeste del Gran Buenos Aires, cuando eran intendentes. Los dos perdieron en 2015. Curto, contra Diego Valenzuela, del PRO. Y su rival, en las PASO de aquel momento contra Menéndez.

La mano del ex intendente de Tres de Febrero se vio también en la puja por los candidatos del Frente de Todos en su distrito. En un momento llegó a amenazar con que renunciaría a la Junta Electoral si no le ponían a su nieto, Hugo Jr., entre los cinco primeros lugares. Por supuesto, lo consiguió, y el peronismo local no pudo conformar una unidad más amplia con el resto de los sectores internos.

Dentro del Conurbano, hay dos distritos donde se avizora una disputa muy intensa entre las tres listas presentadas. En Lanús, donde se dividieron las aguas los candidatos de La Cámpora y los intendentes, y en José C. Paz, en la que el intendente Mario Ishii, aún complicado por el COVID, permitió que tres personas de su confianza disputen entre sí. En este municipio finalmente habrá tres listas. No está la que iba a encabezar el kirchnerista José Pérez, actual diputado provincial.