"Que lo de Manes no nos lleve a una guerra", dijo la dirigente

En medio del tironeo de Juntos por el Cambio y en el mismo día que Facundo Manes ratificó su precandidatura a diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Elisa Carrió dijo que su pretensión de ser prenda de unidad "no tiene sentido" y alertó que la interna contra los candidatos de PRO puede provocar " una guerra de posiciones políticas".

Según la dirigente, tras lo de Manes, su participación carece de sentido histórico

Carrió venía proponiéndose como "prenda de unidad" para encabezar una lista única de Juntos por el Cambio, algo que la mayoría prefería evitar. No porque no quisieran conseguir los consensos necesarios para unificar criterios en el campo opositor, sino porque no la veían como la mejor candidata. Nadie tampoco se lo dijo jamás.

"Habiéndose confirmado la candidatura de Facundo Manes, mi participación como candidata en la provincia de Buenos Aires carece de sentido histórico y mi sacrificio resultaría inútil. Sólo lo hacía por la Unidad de los argentinos y Juntos por el Cambio" dijo la líder de la Coalición Cívica, quien "habiendo fracasado en el intento de Unidad", renunció a "cualquier candidatura".

Luego de reclamar que todo no termine en una "guerra de posiciones políticas", remarcó que "nacimos de una estrategia que se selló en forma personal con Mauricio Macri y luego en la Convención de Gualeguaychú con toda la UCR".

Esta última frase es esencial para entender el momento de Carrió. Para ella, "se está yendo en contra de lo establecido hace seis años cuando se creó el frente Cambiemos", dijo una persona que siempre la acompaña .

La Coalición Cívica pugnaba por la unidad y para ello había delegado a sus máximas autoridades provinciales, Andrés De Leo y Maricel Etchecoin para buscar fórmulas de unidad con los otros partidos que conforman Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires. Según reveló ayer la vicepresidente de la UCR, Erica Revilla a MDZ, "todos los martes nos seguimos juntando" con Maximiliano Abad, Jorge Macri y Joaquín De la Torre.

Carrió pretendía que los cuatro aliados provinciales se distribuyeran los cargos en los primeros doce lugares de la lista con tres lugares por cada fuerza. Algo lógico, aunque ella, íntimamente, pretendía acompañar a Rodríguez Larreta en su deseo de ser presidente. La manera en las que siguieron las negociaciones, casi punta a punta con los dirigentes e intendentes del PRO del conurbano, hizo explotar todo por los aires.

Héctor Toti Flores, Javier Campos son los dos de sus legisladores terminan sus mandatos en 2021 en la Provincia. Flores irá como primer concejal en La Matanza. "Quiera Dios, que la Argentina no se parta y se fragmente", dijo, lapidaria. No entiende el motivo por el cual los radicales "trajeron a Manes" a competir. En su entorno no gusta el discurso "tan anti PRO" que muestra.