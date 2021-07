Residentes médicos van al paro por 48 horas y se quejan de descuentos

Médicos residentes realizarán un paro de 48 horas viernes y sábado en reclamo por mejoras en las condiciones laborales. "En concreto, se quejan de que "en vez de protegerlos y brindarles formación académica los atropellaron y les quitaron el descanso tras el trabajo ininterrumpido por espacio de un año y medio de pandemia".

“Hay una lógica perversa porque el residente es un profesional de la salud que posee un título universitario. Aunque está en un proceso de formación, en los años avanzados hace una tarea asistencial. En muchos casos, las residencias están abiertas en lugares donde no existe una estructura que pueda garantizar ese proceso formativo", expresó el jefe de Médicos Residentes del Hospital Notti, Arturo Salassa.

Reclamos de médicos.

"Terminan usándolos para cubrir lugares que tendrían que ocupar profesionales y también en el contexto de la pandemia, muchos fueron movidos como fichas, sin haberles garantizado que se cuidara ese proceso formativo para el que rindieron su residencia”, expresó el doctor.

Entre otras cosas, piden que se autorice el uso sin limitaciones de las licencias anuales reglamentarias de los residentes de último año, a los cuales les adeudan días. Además, piden que se les reintegren descuentos que les aplicaron a quienes cuentan con una beca nacional, que habrían cobrado hasta 7 mil pesos menos de lo que correspondía este mes.

María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMProS, agradeció a todos los gremios que apoyarán este evento. “Una de nuestras mayores preocupaciones es el atropellamiento y la falta de formación que el Gobierno ejerce contra los residentes.

“Las residencias son las verdaderas formadoras de profesionales de excelencia y esto no se está cumpliendo. Frente a todos los atropellos, con este Gobierno no hemos podido sentarnos a dialogar. No ha habido nunca un encuentro de diálogo, ya que las paritarias han sido una bajada de línea; por ello, los profesionales residentes de la provincia han decidido realizar esta medida de fuerza por espacio de 48 horas”, manifestó.