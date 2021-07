Agustín Rossi confirmó su renuncia y atacó con furia a Omar Perotti

Luego de horas de especulaciones y rumores, finalmente el ministro de Defensa, Agustín Rossi, confirmó que será precandidato a senador nacional por Santa Fe y aseguró que presentará su renuncia al presidente Alberto Fernández para concentrarse en la campaña. Asimismo, criticó fuertemente al gobernador santafesino Omar Perotti y lo acusó de tener un plan para desestabilizar al peronismo de esa provincia aplicando una fórmula "a la cordobesa".

"No estoy para nada caliente, sino con mucha serenidad de las decisiones que voy tomando", aseguró en el programa A Dos Voces, del canal TN.

Ante las insólitas declaraciones de Fernández sobre que pedirá la renuncia a todos sus funcionarios que sean precandidatos, Rossi defendió la decisión presidencial y aseguró que la acatará: "Voy a tener absoluta libertad como para plantear y llevar adelante el debate político que necesita la provincia de Santa Fe. Es una decisión que muestra el profundo sentido ético del presidente de la Nación".

Por otro lado, el ministro cuestionó en durísimos términos a Perotti y lo acusó de querer dividir al Frente de Todos en Santa Fe: "Creo que junto a la vicegobernadora Alejandra Ródenas desbaraté un plan del gobernador en convertir al peronismo de Santa Fe en un símil del peronismo cordobés, lanzando su corriente política para asimilarla a la de (Juan) Schiaretti".

Agustín Rossi sostuvo que Omar Perotti nunca lo quiso incluir en un plan para consolidar al peronismo en el gobierno de Santa Fe.

"Quería hegemonizar al peronismo poniendo a un dirigente de su confianza como candidato a senador, transitar la campaña provincializando el debate y escondiendo al Presidente y la Vicepresidenta, y según el resultado electoral, sobre fin de año anunciar la salida del peronismo santafesino del Frente de Todos", detalló.

En ese sentido, Rossi se comparó con Perotti al momento de definir su futuro político: "Yo voy a dejar de ser ministro de Defensa y el gobernador está pensando en su conchabo para el 2023, porque se pone de senador suplente para asumir justo antes de las elecciones del 2023 y aspirar nuevamente a la gobernación. Es una actitud absolutamente falta de ética".

"A Perotti no le pediría la renuncia pero que al menos pida licencia en estos meses", reclamó.

En tanto, fue consultado sobre si es cierto que la vicepresidenta Cristina Kirchner pactó con Perotti: "No me consta, y si eso hubiese sucedido, para mí es absolutamente secundario. No adscribí al proyecto de Néstor (Kirchner) y Cristina por cómo Cristina arma las listas en un determinado distrito, sino al sistema de ideas que expresan. Mi adhesión al liderazgo de Cristina y la importancia del kirchnerismo la voy a seguir sosteniendo. Cuando haya que defender a Cristina, el único que va a estar voy a ser yo.

A su vez, Rossi aseguró que Alberto Fernández primero impulsó su candidatura pero que el domingo pasado lo llamó para pedirle "que hiciera todos los esfuerzos necesarios para construir una lista unitaria". Según el funcionario, el mandatario le propuso un plan para repartirse las listas de diputados y senadores entre ambas facciones, pero sostuvo que Perotti se negó taxativamente. "'Yo no quiero que estés en la lista', me dijo, lo cual me dolió. No querían un acuerdo, sino una rendición incondicional para que desaparezcamos del debate político", denunció.