López Murphy desafió a Vidal a un debate

Ricardo López Murphy, exministro de economía durante la presidencia de Fernando de la Rúa, y hoy precandidato en las PASO por Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, desafió a María Eugenia Vidal a un debate público. Además criticó la gestión del PRO en la Capital y elogió al actual ministro de Economía, Martín Guzmán.

“Un debate con Vidal sería interesante. Un debate con ella mañana mismo. También con Adolfo Rubinstein o con los que corresponda. Necesitamos esclarecer la oferta que le hacemos a la ciudadanía. No hay nada más eficaz para eso que un debate y no hay nada más barato en términos sociales, políticos y comunicacionales que un gran debate”, aseguró en declaraciones radiales.

Además, aclaro que más allá de las diferencias que tiene con Vidal, “en caso de salir segundos, somos leales y maduros. Esperemos que todos lo sean. No sólo estamos construyendo una gran fuerza y un debate electoral sino que queremos ponerle un freno al kirchnerismo y a las ambiciones hegemónicas y autoritarias”.

“Somos distintos y vamos a disputar de verdad. Queremos ganar. Ninguno entra a esto para ver si salimos segundos. Lo vamos a hacer en una primaria abierta simultánea y obligatoria. Esto quiere decir que tenemos que mostrar la diferencia y hacerlo de modo cooperativo porque después finalmente vamos a converger en un gran frente que tendrá como tarea derrotar al kirchnerismo”, agregó.

En ese sentido, remarcó que es diferente al sector de Juntos por el Cambio que representan Horacio Rodríguez Larreta y Vidal.

“Creemos en una economía abierta, competitiva y abierta al mundo. Creemos en una economía con muchos menos impuestos y muchos menos gastos. Creemos que los planes sociales son un paso a trabajar. Queremos una economía más flexible y más adaptable a los cambios tecnológicos. Nunca hubiéramos votado ni la ley de Alquileres, ni la ley de Teletrabajo, ni la ley de Góndolas, ni las facultades extraordinarias al Gobierno”, comentó.

“Ellos (por Larreta y Vidal) tienen una actitud más condescendiente e indulgente con el gobierno nacional de la que tendríamos nosotros. Por ejemplo, el Metrobús no me lo interrumpen más. Las manifestaciones no tienen que destruir la vida de los ciudadanos”, agregó.

Sin embargo, tuvo palabras de elogio para el ministro de Economía, Martín Guzmán, al que diferenció del resto del Frente de Todos.

“Yo tengo la sensación de que el ministro de Economía, Martín Guzmán es más prudente que el resto. No coincido con él en muchas cosas pero uno lo escucha y escucha después a Fernanda Vallejo, Cristina o Kicillof y empieza a ver a Guzmán como una persona sensata.”, comentó.

“Digo que respecto a Kicillof, a los argumentos de Fernanda Vallejo, el ministro Guzmán es sensato. Dice que tenemos que cuidar el equilibrio macroeconómico, llegar a una acuerdo para que Argentina no se caiga del mundo. Eso es razonable. No quiere decir que yo vea razonable su política. Un ministro de Economía tiene que tener más firmeza de la que él tiene. A mí no me hubiera ocurrido que tuvieran que sacarme un subsecretario”, finalizó.

