Arrancó la campaña y ya salió el primer spot contra el kirchnerismo

El frente Liberal Productivista lleva como candidato a senador nacional al empresario Rodolfo Vargas Arizu y enfrentará en las PASO a Alfredo Cornejo dentro del Frente Cambia Mendoza. Desde ese espacio han viralizado un spot que cuestiona fuertemente la gestión económica del kirchnerismo.

En concreto, el jingle apunta a los jóvenes que se sienten "en caída libre" y no tienen "un peso para irse a probar suerte a otro lugar".

"Vengo cayendo como en caída libre. No tengo ni un peso para irme a probar suerte a otro lugar.", expresa la canción y luego hace foco en la carga impositiva que asfixia a las pymes argentinas.

"Tengo los impuestos que de a poco me rompen la espalda, esta mochila yo no se quién la aguanta", subraya.

Por todo ello, invita a votar por Rodolfo Vargas Arizu y Josefina Canale para decir "Cambia Ya".

Rodolfo Vargas Arizu.

"Voy tocando fondo y desde el fondo algo me dice Cambia ya. Me quiero quedar pero si yo no cambio el chip nada va a mejorar. Cambia Ya", finaliza el primer spot de campaña que se viralizó en las últimas horas de cara a las elecciones primarias del 12 de septiembre.