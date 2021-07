Se agravó la salud de un intendente del Conurbano

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, debió ser entubado y respira a través del sistema artificial producto del agravamiento de su estado de salud por el covid-19.

Ishii, quien conduce José C. Paz, en el noroeste del Gran Buenos Aires, fue internado en la jornada de ayer luego de verificarse que el nivel de saturación había bajado del 80%., Tras haber sido detectado con coronavirus en su cuerpo el martes pasado, había decidido quedarse en su domicilio particular porque su estado de salud no revestía mayor complejidad.

"Es un sacudón. Mario venía muy bien, se había contagiado, se recluyó en su casa y no tenía casi síntomas. El miércoles se empezó a complicar, el jueves lo internaron en el Hospital de José C. Paz y hoy ya tuvieron que extremar el tratamiento", confiaron a MDZ dos fuentes consultadas. Una oficial del municipio y la otra un intendente que lo quiere y realmente se lo notó muy preocupado.

Ishii, de 62 años, viene conduciendo los destinos de uno de los municipios más pobres del Conurbano desde hace dos décadas, con la salvedad de un breve período en el que fue senador provincial y delegó la conducción municipal en manos de Carlos Urquiaga, hoy sin rol relevante en el esquema.

Peronista tradicional, trazó una relación personal y de amistad con Néstor Kirchner y Julio De Vido. En 2009 su frase tras la derrota en la elección de medio término, "voy a salir a cazar traidores", retumbó en aquel momento. Luego, se enojó se diluyó y trazó una gran amistad con muchos de los supuestos traidores, entre ellos Sergio Massa.

Hace un mes, otro colega suyo, Ariel Sujarchuk, también se contagió y debió ser sometido a un tratamiento estricto para salvarlo. Hace una semana volvió a su hogar pero sus allegados sostienen que tendrá, por lo menos, otra semana más para recuperarse e iniciar, paulatinamente, su rutina anterior.