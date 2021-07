Cambio de rumbo: Cinthia Fernández confirmó que va por un cargo político en el Congreso

La panelista televisiva y bailarina Cinthia Fernández confirmó oficialmente que será candidata en las próximas elecciones. “Día muy importante para mí. ¡Ya soy precandidata! Espero que ustedes me acompañen porque realmente lo que vivo es lo que viven muchas mujeres que merecen ser escuchadas. ¡Para adelante como siempre en mi vida! #convoz”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Así como me tomo en serio mi otro trabajo, también me todo en serio esto. La gente que me conoce sabe que soy muy profesional. Estuve estudiando muchísimo, tuve reuniones. Ustedes saben lo que me cuesta dejar a mi familia. Pero también es por ellas (sus hijas) y por todo lo que viví en mi vida”, adhirió.

Cinthia Fernández



Porque anunció, EN UN PROGRAMA DE CHIMENTOS, que quiere candidatearse a legisladora.



Argentina, ex país pic.twitter.com/WrIXZQK9Ab — ¿Por qué es tendencia? (@Tendencia_Peron) July 23, 2021

“Quiero hacerme presente, intentarlo. ¿Por qué no? El no ya lo tengo. Ustedes me darán el sí o el no. Si es el no también lo entiendo. Y sé que lo voy a hacer con muchísimo corazón porque es algo que sufrí mucho. Es algo que me toca muy de cerca y sé lo que voy a hacer con muchísima responsabilidad. Sí es verdad que no tengo conocimientos políticos, pero la verdad que con todo lo que viví si hay algo que tengo experiencia es en eso", expresó Fernández.

"Así que ahora a luchar por los derechos de ellos y por los derechos de nosotras. Y también hay una minoría de hombres que también le pasa, es muy chiquito en comparación de lo que vivimos muchísimas mujeres”, finaliza su mensaje haciendo referencia a los conflictos familiares que tuvo con su exesposo.