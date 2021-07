Sputnik: la carta de Nicolini a Rusia "alertó" a las provincias, que ahora reclaman por la segunda dosis

Fue una reunión virtual donde hubo señales, pero se escondió gran parte de la verdad. Ayer hubo un encuentro del Consejo Federal de Salud, que reúne a todos los ministros del país, y desde la Nación plantearon nuevamente algunas dificultades para conseguir las segundas dosis de la vacuna Sputnik V; tema que tiene en vilo por la falta de aplicación a más de 6 millones de personas en todo el país y 308 mil mendocinos entre ellos. Lo que no se dijo, es que el pedido era desesperante, que hubo un “ninguneo” de Rusia y, menos, que el enfoque del plan de vacunación tenía un fuerte componente político internacional. Todo, contado en la carta que la asesora Cecilia Nicolini envió al CEO del fondo ruso de Inversión, Anatoly Braverman y que fue revelado por el diario La Nación.

La carta hizo que los ministros provinciales ataran cabos y ahora pidan un sinceramiento: si se da por fracasado o no el plan de vacunación con la Sputnik y cómo se resuelve la situación de los argentinos que están a la espera. El drama comienza a golpear las puertas de los gobiernos por la cantidad de personas que quedaron a mitad de camino. Más porque se trata de quienes son más vulnerables al covid, pues se trata de las personas mayores que fueron vacunados de manera prioritaria, luego de los trabajadores de la salud.

La semana que viene habrá una nueva reunión. Esta vez será presencial. Antes del escándalo, la última promesa era que Argentina tendría disponible le principio activo para producir 1,5 millones de segundas dosis. Pero en las provincias eso ya no es creíble y entienden que debe tomarse una decisión más clara.

Putin hizo esperar 2 horas a Alberto en una reunión. Y ahora le generó un desplante por la falta de cumplimiento.

Las opciones en caso de abortar la espera de la vacuna rusa es evaluar las posibilidades de intercambio de dosis. Sea con esquemas homólogos o heterólogos. El problema es que no hay estudios concluyentes aún. “Las provincias no pueden tomar ninguna decisión unilateral. Es algo que depende de la Nación”, aseguran desde el Gobierno de Mendoza. En ese sentido, acusan a la gestión de Alberto Fernández de haber tenido “una muy mala estrategia” de negociación para conseguir vacunas.

La preocupación crece y creen que se ha transformado en una especie de camino sin salida. “Es preocupante porque genera más ansiedad en las personas que están a la espera de la segunda dosis. La duda es si la Nación va a asumir que no van a tener segunda dosis de Sputnik”, explican.

Las claves de una carta confesional

En la carta, la funcionaria reconoce que la falta de vacunas es desesperante para el Gobierno y que no hay plan B. “Seguimos esperando una cantidad mínima del componente 2 para completar los tratamientos al menos de las personas con más de 90 días de intervalo mínimo… Según el contrato, aún quedan 18.734.185 dosis (5,5 M C1 + 13,1 M C2). Todavía estamos esperando el calendario de entregas de julio que accedió a enviar en esa llamada también”, describe la funcionaria. Allí advierte y hasta sugiere en tono de amenaza que podrían hacer público la caída del contrato. En realidad esa medida generaba un problema doble: la falta de vacunas y el reconocimiento del fracaso propio, pues el acuerdo con Rusia era el principal bastión del gobierno Argentino.

Los incumplimientos de Rusia fueron seriales. No se cumplió el contrato, no se cumplieron las entregas pautadas y ni siquiera el resultado del control de las vacunas producidas en Argentina.

Hay además otro dato inquietante. En la carta se menciona que apareció un intermediario pidiendo pagos fuera del contrato por la producción de vacunas. “Me gustaría agregar que alguien de su equipo de producción le está pidiendo a Richmond que le pida al Ministerio de Salud que facture y reciba el pago completo de las dosis producidas aquí. no podemos cambiar nuestro contrato, y mucho menos tener un intermediario local en esto y pagar... Podría ser un gran problema político y de opinión pública para todos nosotros”, advierte la funcionaria.

El otro punto clave es donde se sugiere que la opción de la Sputnik V tuvo que ver, además que con la falta de negociación con otros laboratorios, con una opción política. Eso se trasluce con la mención intencionada de la apertura a las vacunas generadas en Estados Unidos. “Acabamos de emitir un decreto presidencial que nos permite firmar contratos con empresas estadounidenses y recibir donaciones de Estados Unidos. Las propuestas y entregas son para este año y también incluyen la pediatría, que es otra ventaja. Le pedimos a su equipo que compartiera un protocolo para pediatría para que pudiéramos realizar un estudio aquí, pero seguimos sin recibir nada”, describe. Al final, también advierte: “Respondimos siempre haciendo todo lo posible para que Sputnik V sea un gran éxito, ¡pero nos estás dejando muy pocas opciones para seguir luchando por ustedes y por este proyecto! Y como también mencioné una vez, nos enfrentamos a un proceso judicial debido a estas demoras como funcionarios públicos, lo que pone en riesgo a nuestro gobierno”.