Perlita: la carta a Rusia y los errores básicos del inglés de Cecilia Nicolini

Tras conocerse el contenido de la carta enviada por la asesora presidencial Cecilia Nicolini a Rusia, en el marco de la preocupación por el faltante de dosis del componente dos de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, la polémica se despertó. Asimismo, los errores presentes en la traducción resultan alarmantes por tratarse de una relación diplomática y seria entre dos naciones.

Concretamente, Nicolini expresa en un cuestionable inglés que "Seguimos esperando un mínimo arribo de componente dos para completar tratamientos de las personas que llevan más de 90 días de intervalo. Fuimos muy proactivos en encontrar soluciones a las dificultades que ustedes tenían pero no llegamos ni si quiera a recibir ese mínimo de dosis".

Continuando con su queja, la asesora presidencial destaca: "Firmamos un decreto presidencial que habilita la firma de contratos con compañías estadounidenses y el recibo de donaciones. Las propuestas y entregas son para este año y también incluyen vacunas pediátricas, lo que es otra ventaja. Le pedimos a su equipo que compartiera un protocolo pediátrico, para así poder hacer un estudio, pero todavía no hemos recibido nada".

Entre una gran cantidad de errores a resaltar, se encuentran aquellos que castellanizan las palabras, por ejemplo, al poner "de", en lugar de "the". Pero más allá de eso, puede notarse que el manejo del idioma extranjero de la politóloga no es lo esperado para alguien con una tarea tan importante como la suya.

En el tercer párrafo, hace un mal uso de la expresión "but urgently" en la oración, ya que construye su idea pensando de una forma no adecuada para la redacción en inglés. Lo más conveniente sería poner "We urgently need".

Por otro lado, otros ejemplos a mencionar podrían ser: la confusión los términos "that" y "those", donde Nicolini confunde singular y plural en diversas ocasiones.

En tanto a otras expresiones incorrectas dentro del escrito -y que deberían ser evitadas por una asesora presidencial-, puede verse un claro ejemplo en el último párrafo al notar la falta de coherencia en el fragmento "we responded always", seguido de "doing everything possible".

Algunas de las equivocaciones en el escrito.

Tras el revuelo causado, Nicolini dijo en diálogo con Radio Con Vos que "Hay muchas notas como esas porque tenemos una comunicación constante. El compromiso de la Federación Rusa desde un comienzo fue cumplir con el contrato. Todos los contratos están demorados".