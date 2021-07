Julio De Vido criticó con dureza el rumbo del Gobierno de Alberto Fernández

Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, volvió a cuestionar con dureza al gobierno de Alberto Fernández, más que nada en lo que respecta la política económica. “Veo venir una suerte de implosión social", señaló.

“Que se vayan todos fue una explosión que detonó con cierta conducción política asociativa entre Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín, que complotaron en el marco de una situación irrespirable; ahora veo venir una suerte de implosión social, algo peor”, comenzó diciendo De Vido en una entrevista con radio Del Plata.

Y añadió: "Actualmente hay un proceso de postergación social en los trabajadores, un empobrecimiento que hace que vayan asociándose en su caída vertiginosa a los sectores medios, que también están postergados”.

Julio De Vido y Cristina Fernández de Kirchner juntos.

A De Vido no le gustó que Alberto Fernández haya desistido de expropiar la empresa Vicentin. Por otro lado, remarcó: "Yo no me considero oficialista del Frente de Todos de ninguna manera”.

El exministro de Planificación Federal no es la primera vez que hace fuertes críticas tanto a Alberto Fernández como a Cristina Fernández de Kirchner.