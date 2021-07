Cómo se movió el empleo estatal durante la pandemia

La pandemia modificó la rutina, la carga y hasta el método de trabajo en todos lados. En el Estado también. Hubo sobrecarga de trabajadores esenciales, principalmente en la Salud, y otras dependencias más relacionadas con la burocracia que trabajaron desde casa. En ese contexto, no hubo muchas variaciones en la cantidad de estatales. Incluso en Salud, no hubo tantas contrataciones. En general, casi no hubo movimientos en el empleo estatal en Mendoza.

A fines de marzo último, el total de la planta de personal alcanzaba los 77.753 cargos (75.693 de planta permanente, 2.060 de personal temporario y 1638 contratos de locación de servicios o de obras), mientras que doce meses antes (cierre del primer trimestre de 2020) totalizaban 77.741 cargos (75.502 de planta permanente, 2.239 en la planta de personal temporario y 1701 contratos de locación de servicios y de obras). Se trata de 12 puestos de trabajo más en el total de la planta de personal a lo largo del último año, aunque la diferencia es mayor en el total del personal permanente (creció en 191) y menor en los cargos temporarios (179), al igual que los contratos de locación (63).

Detalles de la planta de personal y contratos de locación de la Administración Central. Fuente: Tribunal de Cuentas de Mendoza.

Salud

¿Cómo ha sido en los hospitales públicos de la provincia? Pese a la enorme actividad que vienen registrando desde el inicio de la pandemia sólo hubo una leve variación en el total de la planta de personal de los respectivos establecimientos: bajó en los hospitales Central, Perrupato, Schestakow, General Alvear, El Sauce, Pereyra y subió en el Notti, Paroissien y Tagarelli. En el resto se mantuvo igual o apenas se movió:

Planta de personal de los hospitales públicos de Mendoza. Fuente: Tribunal de Cuentas de Mendoza.

En los cuatro organismos con más estatales ( Dirección General de Escuelas, Ministerio de Salud, Poder Judicial y OSEP) entre fines de marzo de 2020 y 2021, el total de planta varió así:

Dirección General de Escuelas: de 36.792 a 36.666 (126 menos).

Ministerio de Seguridad: de 12.162 a 12.397 (235 más).

Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes: de 5.886 a 5.905 (19 más).

Poder Judicial: de 5.218 a 5.171 ( 47 menos)

Obra Social de los Empleados Públicos de Mendoza (OSEP): de 2.908 a 2.980 ( 72 más).

Mirá en detalle la evolución de la planta de personal permanente, temporario y total de los estatales mendocinos accediendo, desde la siguiente imagen, al informe interactivo: