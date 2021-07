La Ciudad de Buenos Aires también analiza implementar el pasaporte sanitario

La implementación de un "pasaporte sanitario", impulsado por el presidente francés Emmanuel Macron, para beneficiar a los vacunados contra el coronavirus, sigue sumando adeptos en Argentina. Primero fue la provincia de Buenos Aires la que aseguró ver con buenos ojos la idea, y ahora se sumó la Ciudad de Buenos Aires, desde donde también destacaron la propuesta, aunque no para el futuro inmediato, ya que aún no está toda la población necesaria vacunada.

El que se pronunció al respecto fue el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien destacó que los pasaportes sanitarios se utilizan en el mundo "para garantizar la seguridad de las personas que hacen actividades sociales" pero sobre todo para "dar un estímulo para aquellos que están dudando si vacunarse o no".

La consulta llegó luego de que se pusiera en tema la medida implementada provincia de Buenos Aires que consiste en ampliar el aforo en locales gastronómicos y de compras para quienes recibieron una dosis de las vacunas contra la covid-19.

Fernán Quirós se refirió al "pasaporte sanitario".

"No puedo opinar sobre la medida en particular porque me faltan conocer los detalles de la implementación, pero en el mundo los pasaportes sanitarios se utilizan mucho por dos motivos, primero para garantizar la seguridad de las personas que hacen actividades sociales y el segundo muy importante es dar un estímulo para aquellos que están dudando si vacunarse o no", dijo Quirós.



En ese sentido, aseguró que "en un contexto en el que todas las personas que se quisieron vacunar tuvieron la posibilidad de hacerlo, me parece que es un instrumento para evaluar y analizar su impacto".



Sobre una eventual implementación de ese pasaporte en el distrito, sostuvo que "aquí todavía no hemos vacunado a todas las personas que querían de manera que todavía no es el tiempo de ese tipo de medidas, pero a futuro puede ser una herramienta a evaluar y analizar su impacto en el mundo".