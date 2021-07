Luis Juez y Ernesto Sanz destrozaron sin piedad a Cristina Kirchner: "Su discurso fue..."

Los dirigentes de Juntos por el Cambio Luis Juez y Ernesto Sanz criticaron duramente a la vicepresidenta Cristina Kirchner por sus acusaciones contra la oposición durante el acto que encabezó ayer en Lomas de Zamora, al sostener que sus palabras fueron "patéticas" y que representan lo que fue "un mundo de oportunidades perdidas" hasta 2015, cuando dejó la presidencia.

En declaraciones al canal LN+, el primero en criticar a Cristina fue Juez: "Su discurso es patético, y demuestra odio y fastidio. Pero debo reconocer que en esto son coherentes: trabajan a su padrón, teniendo una mirada puesta en un segmento de la sociedad que para ellos significa toda la Argentina; mientras que el resto somos un estorbo antipatria, como los tipos que laburan y producen, los que quieren irse de vacaciones con sus familias o los papás que fueron a vacunar a sus hijos al exterior".

"Tienen una insensibilidad pocas veces vista. Ellos están convencidos que somos el enemigo", sintetizó.

Luis Juez.

En ese orden, puso como ejemplo la falta de acción del Gobierno nacional para impulsar una campaña de vacunación contra el coronavirus entre niños y adolescentes con enfermedades prexistentes, y cuestionó la decisión del oficialismo de no debatir este problema: "No es un tema político. Deben tener algún militante con una criatura que tenga parálisis cerebral o alguna discapacidad. ¿Tanto les cuesta ponerse en el lugar de esos padres que no están pidiendo más que una vacuna para los chicos?".

Por su parte, Sanz señaló en cuanto al discurso de la vicepresidenta que "todo lo que dice Cristina le corresponde a ella" y parafraseó una vieja frase tradicional: "Dime lo que presumes y te diré de lo que careces".

"Cuando uno prende el televisor y analiza ese discurso, se pregunta de dónde vino esta mujer. Si vino del mismo mundo que vivimos del 2003 al 2015, ese mundo de las oportunidades perdidas fue su gobierno, en una Argentina que volaba en el precio de la soja y las commodities pero terminó aumentando el número de pobres y con una economía destruida. Si hay un mundo de pérdida de oportunidades, es el del kirchnerismo", manifestó.