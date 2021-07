Hasta Victoria Donda coincidió con Eduardo Feinmann y criticó a Cristina Kirchner

El elogio de la vicepresidenta Cristina Kirchner al músico L-Gante logró algo impensado. La titular del INADI Victoria Donda coincidió con el periodista Eduardo Feinmann y cuestionó las letras del rapero que Cristina invitó a escuchar. "Incluye referencias sexualizantes sobre los cuerpos femeninos", criticó Donda e intentó interpretar las palabras de la expresidenta desde otro ángulo.

En un acto realizado ayer en Lomas de Zamora Cristina destacó que "Elegant" tiene 176 millones de reproducciones en YouTube. "Les recomiendo que lo escuchen, con esa Conectar Igualdad que recibió en 2014 hizo un tema que hoy tiene 176 millones de reproducciones", afirmó mencionando de forma errónea el nombre del trapero.

Sin embargo, la mención de la vicepresidenta a L-Gante fue criticada por el contenido de las canciones del joven artista. "Las letras que le gustan a Cristina Kirchner, ahora que es rapera. Por ejemplo, esta frase: 'la mente cada vez más loca enrollándome un churro mixto te va gustando'. Es interesante Elegant es el rap que le gusta a Cristina Kirchner", cuestionó el periodista Eduardo Feinmann por la apología al consumo de droga.

"'Más el humo que me fumo, me siento el número uno. Cuando ella mueve el cu... eh, put... y lo pego para la party'. Epa, epa, epa. Un poquito machirulo ¿No, Cristina? Me parece... Ahí está el elegido por Cristina Fernández de Kirchner", adhirió el conductor televisivo.

Quien coincidió con Feinmann sobre el contenido "sexualizante de los cuerpos femeninos" fue la titular del INADI Victoria Donda. En declaraciones en los medios, la exdiputada nacional intentó justificar las palabras de la vicepresidenta mediante una curiosa interpretación de las canciones de L-Gante. "Su tarea tiene que ver, por un lado con entretener y, por el otro, contar una realidad en donde la violencia y el machismo son parte del paisaje", remarcó.

“Eso no quiere decir que haya aspectos de sus letras que no puedan ser criticados o, al menos, repensados", reconoció.

Pero al mismo tiempo, también destacó que en realidad el elogio de Cristina Kirchner a L-Gante no fue por su músico sino por cómo logró forjar su carrera desde abajo con herramientas que le dio el Estado. En concreto, cómo logró despegar solo con un micrófono y una computadora que le dio el Gobierno por el programa Conectar Igualdad.

"Muestran un caso concreto de alguien que contando la realidad de su barrio pudo llegar a ser un artista reconocido porque su talento se apuntaló con un programa estatal", dijo Donda.