Anuncian una decisión clave en la causa del envío de armas antidisturbios a Bolivia

Este lunes el juez Javier López Biscayart le dio lugar al planteo presentado por el fiscal Claudio Navas Rial y habilitó la feria judicial para tramitar la causa del supuesto contrabando agravado de material antidisturbios a Bolivia. De esta manera, comenzará a recibir documentación sobre el accionar del gobierno de Mauricio Macri en noviembre del 2019 en pleno proceso de destitución del expresidente boliviano Evo Morales.

Patricia Bullrich junto a Mauricio Macri.

Tanto Macri como la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el excanciller Jorge Faurie y el exministro de Defensa, Oscar Aguad, fueron denunciados por "contrabando agravado" por enviar armamento y municiones a Bolivia.

Ahora, el magistrado solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación que aporte el original de la carta que se envió a la Embajada Argentina en Bolivia el 15 de noviembre.

Además, se solicitaron informes sobre si existieron requerimientos de seguridad o protección por parte de la embajada argentina, entre otros datos más.

Incluso, exige que se entreguen todas las cartas y comunicaciones recibidas entre octubre y noviembre del 2019 y los datos de las personas que cumplían funciones en la sede diplomática. Por otro lado, piden el material fílmico y otros archivos que podrían contener registros reveladores que servirían para aclarar detalles sobre los envíos de material bélico.

En su dictamen, el fiscal Navas Rial pedía investigar al "ex director de la Gendarmería, Gerardo Otero; a Rubén Yavorski, ex comandante mayor Director de Logística de la Gendarmería, y Carlos Miguel Recalde, ex director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería que habrían intervenido en distintas partes del proceso como justificar el presunto desvío de su destino".

Según Alberto Fernández, durante el gobierno de Mauricio Macri se envió material bélico para la destitución del expresidente Evo Morales, por lo que el presidente pidió disculpas al pueblo boliviano por la "gravedad institucional" de lo ocurrido.

Este lunes el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, exhibió en una conferencia de prensa las municiones encontradas en los depósitos de la policía que corresponderían al envío de material represivo y aseguró que entraron al país de forma ilegal.