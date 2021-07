Dónde estábamos cuando ocurrió el atentado a la Amia, se preguntó Cristina Fernández de Kirchner

Durante la audiencia que se desarrolló ante el Tribunal Oral Federal 8, minutos antes del inicio de la feria judicial, en el marco de los planteos de nulidad efectuados por los imputados de la causa conocida como Memorándum con Irán, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló durante una hora siete minutos quince segundos, poco más de los cuarenta y cinco que se habían dispuesto para que las partes pudieran hablar en las tres horas cuarenta y siete minutos que duró la audiencia.

Allí, desde su oficina en el Senado de la Nación, con algunos apuntes que venían acompañados de resaltadores de todos los colores, dio inicio a su alocución aludiendo a la acusación que pesa sobre ella y parte de su entonces gobierno, cuando ella era presidenta. Nada más ni nada menos que “ser encubridores del más terrible atentado”.

Cristina Fernández de Kirchner aprovechó la audiencia pública para hacer un repaso del derrotero de la causa AMIA

Con vehemencia, señaló que quería demostrar “el disparate jurídico, institucional y político de esta acusación”, lo que siguió fue mencionar que el atentado ocurrió hace 27 años.

"¿Dónde estábamos cada uno de los acusados de encubrir el atentado?", dijo la vicepresidenta, con un evidente tono de pregunta retórica. De inmediato, comenzó a contestarla: “Andrés Larroque, cuando sucedió el atentado de la AMIA, tenía 17 años, estaría terminando el quinto año del colegio nacional Buenos Aires. Martín Mena era más chico, el actual Secretario de Justicia tenía 15 años, con lo cual debería estar cursando tercer año de algún colegio de Mar del Plata, ciudad donde es oriundo”.

Cristina, en un tono jocoso, se refirió también a Parrilli. “Oscar ahí tenía pelo, hasta por ahí tenía pelo, hace 27 años. Había abierto su estudio de abogados en Neuquén, había perdido la interna del partido justicialista con lo cual estaba bastante alejado de la actividad política de nuestro espacio y se había acercado al Frepaso, creo que andaba con Bordón por esa época”. Cuando dijo esto las caras de los presentes mostraron una sonrisa y las redes sociales explotaron.

CFK con Oscar Parilli, siempre en una relación de confianza

Luego continuó mencionando a quien actualmente ocupa el cargo de Procurador del Tesoro y que fue secretario legal y técnico durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner. “Zannini, Carlitos Zannini era ministro de Gobierno si mal no recuerdo de Néstor Kirchner que atravesaba en ese momento su primera gobernación, la primera gobernación de Néstor entre el 91 / 95".

De lo que aquí hace alusión la vicepresidenta, respecto al cargo de Zannini, forma parte de un capítulo del libro Prisioneros, cuando refiere a su historia carcelaria. En un párrafo dice: “En aquel entonces, él era ministro de Gobierno de la provincia de Santa Cruz. Esa fría mañana iba caminando por la Avenida Coronel Diaz cuando escuchó una fuerte explosión. Nunca podría imaginar que una de las causas radicadas en Comodoro Py como resultado de aquel estruendo lo llevaría a la cárcel veintitrés años después”.

Algunos de los momentos más sensibles

Acto seguido, la vicepresidenta habló del lugar que ocupaba por entonces Angelina Abbona como empleada de servicios públicos en Río Gallegos y también al cargo de Zuain en Cancillería quien por entonces recién entraba como secretario de tercera, según detalló Cristina Fernández.

Párrafo aparte le dedicó a Héctor Timerman (de hecho, fue el primer momento donde la vicepresidenta casi se quiebra). En detalle, fue cuando dijo: “A Timerman no lo tengo presente para preguntarle dónde estaba pero encontré una vieja nota del diario Clarín del 26 de septiembre de 1998 con el título: Román Lejman, Tres puntos, tiene nuevo director. La revista Tres puntos estrena cambios. Su director hasta el día de ayer era Héctor Timerman, decidió retirarse y nombrar al frente al periodista Román Lejman que desde hace dos meses se desempeñaba como su asesor. (…)“.

Al respecto, la vicepresidenta manifestó que por entonces no lo conocía y que la única idea que podía hacerse era por su padre por el diario “La opinión “ que según detalló marcó una época en el periodismo Argentino.

La otra pregunta retórica

Dónde estaba yo, se preguntó entonces la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Para su respuesta no escatimó detalles: “Yo estaba sentada en una banca en la provincia de Santa Cruz de la legislatura Provincial. Como usted verá no teníamos ningún contacto. ¿Por qué es importante esto? Porque dicen los que investigan los crímenes, los que investigan ilícitos que los encubridores normalmente son los que tienen intereses o conexiones con los autores materiales o con los autores ideológicos tal vez teniendo responsabilidad institucional en materia de seguridad, de inteligencia en ese momento, tratar después de borrar la responsabilidad que tuvieron los que no ejercieron para prevenir semejante atentado”.

La presidenta provisional del Senado quiso explayarse sobre su posición en relación al atentado y el lugar que ocupaba por entonces para intentar demostrar así, ante el Tribunal, lo que ella entiende como “un disparate” en relación a la imputación como encubridora.

“Esto solo debería conducirnos a comprender la magnitud de lo que sucedió con esta causa con la que recién tomo contacto, fíjese señora Presidenta, en el año 96. Y porque en el 95 la provincia de Santa Cruz me designa como senadora y al año siguiente se designa una comisión bicameral, se aprueba por ley para el seguimiento a los atentados de la embajada y la AMIA”.

Relata que había mucha disconformidad con lo que se estaba pasando y no se sabía quién es eran los responsables y “es así como tomo contacto por primera vez siendo miembro de esa comisión bicameral que funcionó hasta el año 2001 aproximadamente. Estaba integrada por muchos senadores y diputados pero realmente los que trabajamos todos estos años éramos muy poquitos”

Mencionó entre algunos de ellos al “Gringo" Soria, el fallecido padre del actual ministro de justicia y al padre del actual jefe de gabinete, Juan Pablo Cafiero entre otros. Según contó esa comisión tenía contacto permanente con él entonces juez de la causa Juan José Galeano y organismos de inteligencia.

En el año 2001 en el último informe que se hizo desde la comisión Cristina Fernandez de Kirchner ya tenía una posición sumamente crítica respecto del curso de la investigación que desarrollaba el entonces juez federal Juan José Galeano, lo que le valió enfrentamientos en el seno de la comisión. Ante el Tribunal refirió: “yo veía que no íbamos a ninguna parte sobre todo porque me daba cuenta que la AMIA se había convertido en un teatro de operaciones de la política interna e internacional y produje un informe en disidencia manifestando todo lo que yo pensaba acerca de esa investigación que no iba a conducir a conocer la verdad”.

Como corolario a esta explicación sobre el lugar que ocupaba y dónde estaba tras el atentado a la AMIA cuya causa ha pasado por un laberíntico camino hasta la fecha sin conocer la verdad, la vicepresidenta con firmeza alegó “esta no es la primera vez tampoco que estoy en un tribunal oral por tema AMIA, me tocó declarar como testigo en el TOF 3 en 2003(…) fuimos todos a declarar los miembros de la comisión y la segunda vez creo que fue después del 2015, ya era fiscal la doctora Sabrina Namer y ahora estoy como encubridora de aquel atentado al que fui a dos juicios orales a declarar como testigo. Esto revela un poco el disparate el dislate que significan todas estas actuaciones”.

Con este telón de fondo preguntándose dónde estaban los imputados de encubrir el atentado cuando ocurrió le siguió el discurso en relación a la persecución en su contra durante el gobierno macrista. La audiencia continuará el próximo 4 de agosto a las 9 horas cuando termine la feria judicial.

Algunos antecedentes

Cuando el fallecido fiscal Alberto Nisman presentó la denuncia, en el escrito que hizo de 290 páginas habló del supuesto “plan delictivo” para dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados por el atentado de la AMIA” y refirió al delito de encubrimiento, dijo que esto se originó en la decisión de la Presidenta de "acercarse geopolíticamente a la República Islámica de Irán y restablecer relaciones comerciales plenas de estado a estado para aliviar la severa crisis energética argentina, mediante un intercambio de “petróleo por granos”. Alberto Nisman

En aquel escrito presentado ante la justicia también aseveró: ”Este acercamiento, que en sí mismo nada tiene de ilegal y está fuera de cuestionamiento, fue considerado inviable mientras subsistiera la acusación efectuada por la justicia argentina en la causa AMIA contra los ex jerarcas del régimen iraní. Entonces, para despejar el obstáculo, y he aquí lo delictivo, la Sra. Presidente ordenó desviar la investigación, abandonó años de un legítimo reclamo de justicia y buscó librar de toda sospecha a los imputados iraníes, contradiciendo su probada vinculación con el atentado. Decidió fabricar “la inocencia de Irán”.

Lo cierto a esta altura no importa dónde estaban los imputados en ese momento, la realidad es que en relación al mayor atentado que se tenga memoria en nuestro país es que después de 27 años aún los familiares siguen pidiendo verdad y justicia y jueces y fiscales idóneos. Pasaron los gobiernos y poco avanzó la causa, hubo muchas irregularidades, muchos nombres, muchas hipótesis y líneas a seguir, un ex juez y exfiscales condenados por encubrimiento, un ex presidente como Carlos Menem absuelto y quien entregó la traffic blanca que es Carlos Telleldin fue absuelto en dos oportunidades como coautor, aunque nuevamente se apeló este veredicto. 27 años y los presuntos responsables pese a que hay sobre ellos alertas rojas vigentes, que ordenó el juez Canicoba Corral en 2006, se siguen moviendo con total impunidad sin responder ante la ley.