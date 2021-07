Jorge Macri, su marcha atrás en la candidatura y sus ideas para la política y la unidad

Jorge Macri, intendente de Vicente López, aseguró que “con el kirchnerismo que amenaza sobre las instituciones, las PASO son un riesgo que no vale la pena tomar”. Lo hizo en una entrevista con el portal Infobae, luego de bajarse de la interna contra Diego Santilli en la Provincia de Buenos Aires.

“Si jugamos el juego de las encuestas, estamos fritos. La política está para otra cosa, para resolver problemas, no para luchas de egos o para ver quién tiene la mejor encuesta. Además, las encuestas se equivocan mucho últimamente”, agregó.

Macri comentó que buscó no generar divisiones pero que no hará campaña con el vicejefe porteño a la espera de gestos por parte de este o del radical Facundo Manes que ayuden a crear una unidad frente al kirchnerismo.

“Acá no están en juego las candidaturas de 2023, sino lo que le pasa a la gente. Y la gente nos va a reclamar mucho si por haber decidido un mal método para definir quién es primero y quién es tercero en la lista de candidatos nos terminamos peleando”, aseguro.

Según comentó, decidió bajar su candidatura porque “no tenemos que dividir el espacio”.

“Hay mucha preocupación porque cuando dos candidatos nacionales compiten y deciden a ir a una PASO, eso obliga a que haya competencia en todos los municipios, y pone en riesgo una unidad relevante que es la del Senado de la provincia de Buenos Aires”, agregó.

Respecto al valor de las encuestas, comentó que él “tenía encuestas que a mí me daban mejor, Manes tiene encuestas que a él le dan mejor y Santilli tiene encuestas que a él le dan mejor. Si jugamos el juego de las encuestas, estamos fritos. La política está para otra cosa, para resolver problemas, no para luchas de egos o para ver quién tiene la mejor encuesta”.

Para Macri, no se está discutiendo todavía la candidatura presidencial de 2023: ”No me parece que hoy estemos definiendo quién va a ser el candidato a presidente o a gobernador. ¿Si hay tensiones y pujas de liderazgo? Sí, obviamente, y no las juzgo: Horacio está en su derecho de querer crecer, de decir “gobierno el espacio político más importante del PRO y quiero tener más influencia en las opiniones”. Eso es un ejercicio natural y respetable, pero el problema no es lo que hace él, el problema es lo que hacemos nosotros respecto de lo que él quiere hacer”.

El intendente de Vicente López comentó que teme por una ruptura en Juntos por el Cambio porque: “cuando empezás a discutir y a tensionar, hay ganadores y perdedores y después eso se refleja en quién quiere ser presidente de un bloque, y si el bloque no se pone de acuerdo no necesariamente después termina unido”.

Respecto a la posibilidad de ser candidato a la gobernación en la provincia de Buenos Aires, aseguró que: “es un sueño, un deseo, pero mi principal objetivo hoy es tratar de hacer la mejor elección posible. Que ganemos, si podemos unidos, y que el tránsito de 2021 a 2023 sea de unidad. Es muy importante: si nos rompemos, gana el kirchnerismo y se ponen en juego las libertades”.