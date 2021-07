El momento en el que Graciana Peñafort se quiebra al recordar a Timerman

Quien fuera la abogada de Héctor Timerman, Graciana Peñafort, se mostró emocionada durante la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. La vicepresidenta de la Nación fue convocada por el Tribunal Oral Federal 8 en el marco de la causa del memorándum con Irán, que fue firmado en 2013 y que tenía por objetivo, según las partes, encontrar a los responsables del atentado a la AMIA en 1994.

Precisamente, se viralizó un video que muestra cómo Peñafort lo defiende al borde del llanto. Allí, la protagonista recuerda a Héctor Timerman, quien fue ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación entre junio de 2010 y 2015 y falleció en 2018.

"No solo no hubo delito, no hubo pruebas. Sí hubo pruebas de la defensa que hasta ahora no se han proveído, tales como las de los funcionarios de INTERPOL que dan cuenta de que la Argentina preservó hasta último momento y, sobre todas las operaciones que corrieron, la plena vigencia de las alertas rojas", manifiesta.

Por otro lado, recordó a Timerman y añadió: "Además, quiero decirles algo: cuando esta causa termine yo le pido al tribunal que por favor se encargue de limpiar expresamente el nombre de Héctor Marcos Timerman, que se murió infamado por esta causa y acusado del mismo delito que la dictadura había acusado a su padre, traición a la patria. Su padre, cuando regresó la democracia tuvo la posibilidad de recobrar su nacionalidad".

"La democracia no le puede devolver la vida Héctor Timerman".

"Tampoco le puede devolver la cantidad de daño que le hizo a cada una de las personas que están en esta causa, los que fueron presos, los que fueron perseguidos por un poder judicial salvaje. Yo les pido que le den a todos los que participaron de esta causa y a los familiares y víctimas de la AMIA lo que no han tenido hasta ahora: justicia", concluyó.