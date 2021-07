Lapidaria frase de Sergio Berni contra Alberto Fernández: "No me parece..."

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, intensificó sus críticas hacia Alberto Fernández al sostener que le parece "irrelevante" que el presidente pida su renuncia todos los días, y sin dar nombres señaló que le da "pena" aquellos dirigentes que "además de ser obsecuentes dicen una cosa y hacen otra".

Al mostrarse como uno de los pocos funcionarios del Frente de Todos que critica públicamente la gestión de Fernández, Berni se convirtió en un paladín de los militantes kirchneristas descontentos con el Ejecutivo nacional. "Es un frente amplio donde las diversas opiniones enriquecen, y uno no tiene que estar de acuerdo absolutamente en todo. Que el Presidente pida mi cabeza todos los días no me parece un dato relevante. Yo no tengo miedo ni voy a esconder la basura debajo de la alfombra", señaló durante una entrevista en el programa A Dos Voces, del canal TN.

"Yo digo lo que pienso y hago lo que digo, a diferencia de muchos que además de ser obsecuentes dicen una cosa y hacen otra. No es gratis todo lo que digo, pero soy leal con mi pueblo bonaerense y no obsecuente con el Gobierno nacional", enfatizó.

Consultado sobre su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Berni remarcó que tienen un buen diálogo aunque no siempre coindicen en sus opiniones. "La diferencia es que yo tengo la libertad de decirlo, y me da pena muchos dirigentes como agachan la cabeza, dicen todo que sí y después tenemos los problemas que tenemos", insistió en alusión a varios funcionarios del Gobierno nacional.

Respecto a las posibilidades de que sea candidato en la provincia de Buenos Aires, el polémico ministro apeló a la jerarquía verticalista del kirchnerismo para decidir sobre su futuro político: "Voy a estar donde la conducción política lo diga", en referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof y la propia Fernández de Kirchner. "Tanto el Gobernador como Cristina saben que ni siquiera necesitan consultarme. Voy a estar donde la conducción necesita que esté, porque sé que es lo mejor para nuestro espacio político", destacó.

Por otra parte, Berni fue el primer funcionario kirchnerista que se refirió públicamente al alcance de los 100.000 fallecidos por covid-19 en la Argentina: "Es mucha tristeza saber que hay muchos amigos, compañeros y familiares que han perdido la vida en este año". De todas formas, defendió la gestión nacional y bonaerense de la pandemia al señalar que "solamente se equivocan aquellos que hacen. Hay muchas cosas que se han hecho bien y el sistema público estuvo a la altura de las circunstancias".

"Hubo errores. Inclusive muchas veces yo he propuesto diferentes modelos para afrontar la cuarentena, pero a ningún argentino le faltó cama. Seguramente existieron desaciertos, y cuando pase esta pandemia será cuestión de analizar cuáles fueron para no volverlos a cometer, pero hubo una voluntad incansable de la Nación y la Provincia que no dejaron un solo argentino sin atención médica", detalló.