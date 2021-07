En detalle: todo lo que esconde la foto que se sacó el oficialismo en Mendoza

Ayer por la noche los integrantes de Cambia Mendoza viralizaron una curiosa fotografía encabezada por Rodolfo Suarez y Mario Abed. En la misma se ve a los referentes del frente electoral posando delante de una gran pantalla que muestra el nuevo logo del espacio que los nuclea. Pero más allá de ese detalle, lo que más llama la atención son los nombres de los presentes y -sobre todo- algunos ausentes.

Específicamente, el diputado nacional Omar De Marchi brilla por su ausencia. Si bien el PRO está representado por su presidente Álvaro Martínez, el intendente de Luján Sebastián Bragagnolo y el diputado Gustavo Cairo -entre otros- es notoria la ausencia del legislador nacional. Lo más curioso es que estuvo en el lugar pero se fue antes de que tomaran la imagen. Algunos dicen que se retiró molesto por algunas presencias puntuales, otros aseguran que tuvo una urgencia y hay quienes lo atribuyen a la demora para montar el escenario. "Me fui porque me acababa de hacer una cirugía odontológica y no me sentía bien. Esa es la razón", aclaró De Marchi a MDZ.

Mientras tanto, hay algunas caras que llamaron la atención. Por ejemplo, la del exministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner. Si bien es el presidente del Congreso del Partido, es uno de los nombres que suenan para integrar las listas de candidatos y el hecho de que aparezca en la foto es toda una señal.

Sobre todo porque en la primera línea aparecen Alfredo Cornejo y Julio Cobos, quienes encabezarían las boletas. También llamó la atención el lugar que ocupa Mariana Juri. La ministra de Turismo viene sumando puntos para convertirse en candidata a legisladora nacional y sería una de las elegidas de Suarez para emprender ese camino.

Este es nuestro Frente con mujeres y hombres dispuestos a seguir trabajando por Mendoza.#CambiaMendoza #AdelanteMendoza pic.twitter.com/6tENiDjFMF — Frente Cambia Mza (@FrenteCambiaMza) July 14, 2021

Por otro lado, en un costado aparece Claudia Najul. Aunque el lugar que tiene en la foto parece casi marginado, el solo hecho de figurar allí es un mensaje. La diputada nacional quiere renovar mandato y parece haber recibido un guiño. La cornejista está en el cuadro y no aparecen otros legisladores como Luis Petri a los que también se les vence el mandato y sueñan con seguir.

La que si dijo presente fue la senadora Pamela Verasay.

Las perlitas

Más allá de estos detalles, hay otros datos llamativos en la gran foto de unidad de Cambia Mendoza. Por ejemplo, el gran estreno en el frente del pastor evangélico Héctor Hugo Bonarrico. El líder del partido Masfe selló su desembarco en el oficialismo y a la foto no fue solo. Lo acompañó su esposa Magdalena. No solo fue al evento sino que en la imagen institucional aparece parada junto a su marido.

No está claro cuál fue el criterio para las invitaciones. Aparecen algunos intendentes como el presidente de la UCR Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz) y Ulpiano Suarez (Ciudad) pero no están el resto de los intendentes radicales. También figuran representantes de partidos que integran el frente como José María Videla (Partido Renovador), Jorge Difonso (Unión), Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), entre otros. También hay integrantes del frente Liberal Productivista que irá a las PASO en Cambia Mendoza como Rodolfo Vargas Arizu, Hebe Casado y Oscar Sagas.

Otro detalle es que figura Daniela Stella, parte de la Coalición Cívica. El partido de Lilita Carrió se fue del frente oficialista, pero se antes se fragmentó y Stella decidió quedarse. También aparece Guillermo Mosso del PD, otro partido que orgánicamente se fue del oficialismo pero Mosso no armó las valijas.

También llama la atención de algunos pocos legisladores provinciales como el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, la diputada María José Sanz y la diputada Cecilia Rodríguez.