Elecciones: la apuesta para que Bento sea apartado antes de las PASO

Mendoza vivió en las últimas horas un hecho sin antecedentes en materia política y judicial: un mismo juez que, casi en simultáneo, tomó registro de la constitución de los frentes electorales de los partidos políticos, mientras estaba sentado en el banquillo de los acusados imputado por la Justicia de encabezar una asociación ilícita dedicada a cobrar coimas a cambio de otorgar beneficios procesales.

Walter Bento, el juez federal con competencia electoral nacional en la provincia, terminó este miércoles de prestar declaración indagatoria en el marco de la causa en la que se lo investiga por haber cobrado, supuestamente, al menos un decena de sobornos para mejorar la situación judicial de detenidos por contrabando. Prácticamente al mismo tiempo, recibió las presentaciones de la constitución de los frentes electorales para las próximas elecciones que los partidos políticos debieron formalizar el pasado día 14. Todo esto se produce porque el juez decidió seguir en su cargo sin siquiera pedir licencia hasta que se aclare su situación.

El oficialismo buscó trazar en los últimos días una línea directa con la Cámara Nacional Electoral a través de uno de sus integrantes, el juez Alberto Dalla Via, a quien directamente le plantearon la necesidad de que sea este órgano superior a Bento quien lo desplace de su competencia en la provincia. La respuesta fue negativa, aunque quedó una puerta abierta. La Cámara anticipó que, en caso de que el juez resulte procesado en la causa, se resolverá automáticamente su apartamiento de la cuestión electoral.

Este miércoles, Bento concluyó su indagatoria luego de cinco días y más de 30 horas de declaración. En términos de la investigación que el juez Eduardo Puigdéngolas y el fiscal Dante Vega están siguiendo en su contra, esa extensa presentación del magistrado no habría alcanzado para que derrumbara las acusaciones clave que pesan sobre él: fuentes judiciales sintetizaron que el magistrado no logró justificar el crecimiento exponencial de su patrimonio, ni los centenares de viajes al exterior realizados tanto por él como por su familia. Tampoco algo que es vital en esta pesquisas como son vínculos del juez con el empresario Diego Aliaga, que quedaron plasmados en decenas de contactos telefónicos entre ambos y que son el nexo que, sostiene Vega, ata a Bento con una red de abogados que se dedicaba a pedir coimas en su nombre.

Se espera que luego de la feria judicial, que termina en diez días, la Justicia resuelva la situación procesal de Bento quien ya está imputado como jefe de una asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y seis hechos de cohecho pasivo. A la luz de lo sucedido en la indagatoria (incluso en esta última jornada Vega directamente acusó al juez de buscar maniobras dilatorias en su declaración) se descarta que el próximo paso de la Justicia será el procesamiento. “Si esto es así, con suerte Bento llega a las PASO manejando las elecciones", descartan en el Gobierno, apuntando a estos comicios que se realizarán el 12 de septiembre.

De una u otra manera, tanto Cambia Mendoza como el Frente de Todos habían decidido solicitar el apartamiento del magistrado. La alarma de ambos sectores es que el juez, acorralado por la Justicia, termine utilizando el control que ejerce a través del manejo de las elecciones, para buscar influir sobre la política que tiene una de las llaves que definirán su suerte en el Consejo de la Magistratura.

El gobierno hizo público algo de esto. Rodolfo Suarez ratificó que la intención del frente electoral oficialista que lidera es apartar a Bento, pero sin embargo los abogados partidarios no lograban definir el cómo. "No me gusta como ciudadano y como gobernador que haya un juez cuestionado. La Justicia tiene que llegar a fondo y está actuando. No sé si se lo puede recusar como juez electoral porque a un juez se lo cuestiona frente a un determinado conflicto. Es obvio que no es bueno que un juez cuestionado lleva delante un proceso electoral pero hay que dejar actuar a la Justicia”, fue la definición del Gobernador hace unas semanas.



Anabel Fernández Sagasti, por su parte, comparte la preocupación de los radicales en este asunto. Aunque difiere en las formas: para la senadora del Frente de Todos los partidos debían acudir en forma conjunta a solicitar el apartamiento de Bento una vez que sean constituidos los frentes electorales, es decir, después del miércoles último. Sin embargo nada de esto ocurrirá y habrá que esperar ahora la resolución de la Cámara.