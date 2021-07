El Gobierno evalúa dar un bono extra en salud pero el gremio anticipó su rechazo

En un clima de tensión y de negociaciones constantes, el gobernador Rodolfo Suarez dispuso el aumento salarial para gremios estatales mediante una publicación en el Boletín Oficial. Esto fue realizado a través del Decreto 925, el cual oficializa el incremento de haberes al personal de la Administración Pública que no llegó a un acuerdo paritario. Entre ellos, los profesionales de la salud nucleados en Ampros. Para ellos, el gobierno de Rodolfo Suarez analizaría la posibilidad de otorgar un bono especial en reconocimiento de la labor que han llevado a cabo durante la pandemia.

En concreto, el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, manifestó en declaraciones a Radio Nihuil la posibilidad de otorgar un bono extra a los miembros del personal sanitario. "Estamos evaluando desde la semana pasada esa posibilidad de dar un reconocimiento al personal de Salud, pero aún lo tenemos que analizar y conversar con los representantes gremiales, lo estamos pensando. Aún no hay número ni momento, queríamos dejar cerrado primero este aumento que se dará en julio y después avanzar con eso

Ante la consulta de MDZ, Claudia Iturbe - secretaria adjunta de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud- dejó en claro que desde el gremio no consideran viable la opción la baraja el ministro Ibáñez.

"Que ni lo piensen. Va a ser absolutamente rechazado. Los bonos lo único que hacen -sobre todo si no son remunerativos- es desfinanciar la obra social y al Anses", expresó Iturbe.

Y además agregó: "Al trabajador no le sirve absolutamente para nada. Después de un tiempo se pierde y no va en los básicos, que sería lo que corresponde: remunerativo, bonificable y en porcentaje para que no achate la pirámide salarial".

El viernes pasado se llevó a cabo una protesta masiva por el personal de Salud en la cual los trabajadores sanitarios se autoconvocaron en las calles mendocinas para hacer oír su reclamo.

Los manifestantes apuntaron directamente al gobernador Rodolfo Suarez.

El aumento que decretó el Gobierno de Mendoza es de un 9% que se suma al 20% acordado en diciembre del año pasado y al bono de 54 mil pesos en 12 cuotas. Según los cálculos que el gobierno bajó a los trabajadores estatales, en el promedio de los casos un estatal en noviembre del 2021 cobrará un 42% más que en noviembre del año pasado.

Los gremios estatales se quejan de que no tuvieron aumentos en todo el 2020, por lo que aseguran que ese incremento es insuficiente e irreal. Sobre todo, porque en muchos casos en bono es no remunerativo y no pasará a engrosar sus haberes mensuales.

Asimismo, desde el gremio de salud repudiaron el decreto del gobernador Suarez y lanzaron un duro comunicado respecto de la situación. El análisis realizado por integrantes y especialistas gremiales.

Allí, manifestaron: "Sería muy interesante que el Estado Provincial nos dijera por qué no utiliza el mismo criterio que pretende imponer a los salarios de los Profesionales, para establecer los montos y ocasión de los incrementos a Impuestos, Servicios, aportes para OSEP, etc., y especialmente si los mismos son acordes con los montos fijados para los incrementos salariales, tanto en sus porcentuales, como en sus fechas de aplicación. Probablemente argumenten que no les es posible porque los costos de los insumos crecen continuamente, mes a mes y hasta día a día, y no les permitiría obtener los recursos que pretenden obtener de forma inmediata. Esto es exactamente lo que le hacemos saber al Gobierno Provincial: Los precios de bienes y servicios se nos incrementan mes tras mes y día tras día, y si nuestros salarios no crecen de la misma manera, sufriremos un deterioro de nuestro poder adquisitivo".