Jorge Lanata destrozó a Alberto Fernández y Cristina Kirchner por los 100.000 muertos en pandemia

En un programa especial que homenajea a las casi 100.000 personas fallecidas en la Argentina por la pandemia de coronavirus, Jorge Lanata abrió su editorial del programa PPT Box, en el canal El Trece, con una fortísima crítica hacia el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, al sostener que "todo lo que estamos viviendo son los efectos de las malas decisiones tomadas durante la cuarentena".

"Creo que estoy abatido, cansado y abúlico por la pandemia. Cada tanto hay cosas que me enojan mucho, y después vuelvo a la indiferencia y el cansancio. Es increíble todo lo que nos está pasando. Veo a la gente con barbijos en la calle y no me acostumbro. Parece que salgo a una película del futuro", reflexionó.

Respecto al manejo del Ejecutivo nacional de la crisis sanitaria, Lanata recordó que "el año pasado, dije que una cosa era la pandemia y otra la cuarentena, que el Gobierno quería que fueran lo mismo porque le convenía y de ese modo se cubría con la fatalidad del virus". Por ende, aseguró que "no es lo mismo: todo lo que estamos viviendo son los efectos de las malas decisiones tomadas durante la cuarentena. La última fue aceptar las vacunas yanquis ocho meses después. ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado? Es imposible decirlo".

"Esta semana llegamos a los 100.000 muertos. Son 154 guerras de Malvinas. Son más de tres veces los desaparecidos en la dictadura militar", enumeró.

Asimismo, el periodista manifestó que "a veces pasa que la alegría de estar sueltos nos hace olvidar los meses que estuvimos encerrados", y agregó: "La economía se destruyó y la salud, también. Eran las dos cosas que querían cuidar. Somos demasiado dóciles".

Tras señalar que "hubo muchos que no pudieron despedir a sus seres queridos, y otros que de un día para otro se quedaron solos", Lanata arremetió fuerte contra los que consideró los dos máximos responsables del desastre de la pandemia en la Argentina: "A excepción de un acto copiado de un memorial del gobierno alemán, Alberto se acordó de los muertos por covid tarde y mal. Cristina, solo una vez lo mencionó en estos dos años con 100.000 muertos".

"Creo que con los años, los chicos van a recordar esto como un mal sueño. A lo mejor un día preguntan ¿por qué murieron más de 100.000 personas?", resaltó.

Lanata finalizó su editorial en PPT Box con un homenaje a los fallecidos: un mural con fotografías de personas anónimas y famosos como Mauro Viale y Pino Solanas.