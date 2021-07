La llamativa comparación de Florencio Randazzo entre Mauricio Macri y Alberto Fernández: "Son los..."

El exministro de Transporte, Florencio Randazzo, reafirmó que será candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, a la vez que desmintió haberse reunido recientemente con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos y lo comparó con su antecesor Mauricio Macri: “Los resultados son los mismos”.

Tal como adelantó MDZ hace unos días, Randazzo confirmó en el programa A Dos Voces, del canal TN, su candidatura para las próximas legislativas: “Voy a ser candidato. Creo que estamos en un momento muy difícil en el cual hay que comprometerse. La trampa a la que nos someten las dos fuerzas políticas que han gobernado los últimos años, hace que quienes tenemos un compromiso con lo que le pasa a los argentinos, nos comprometamos en serio. Hay que ir por un camino nuevo que realmente solucione los problemas de fondo”.

Consultado sobre si Fernández lo defraudó como presidente, Randazzo fue contundente: “Está claro cuáles son los resultados. Alberto no respondió a las expectativas que tenía la mayoría de los argentinos”.

Haciendo un paralelismo entre el Gobierno nacional y la anterior gestión de Cambiemos, la cual también valoró negativamente, el exministro consideró que “independientemente de las buenas intenciones que pueden haber tenido Macri y Alberto, los resultados son los mismos: más pobreza, más trabajadores en la informalidad y menos calidad en los servicios prestados por el Estado, como en la salud, la educación y el desarrollo de la infraestructura”.

Por otra parte, Randazzo desmintió que se haya reunido en Olivos con Fernández hace unos días, y también que le hayan ofrecido ser ministro después de la victoria del Frente de Todos en 2019. “La última vez que vi a Alberto fue en su campaña presidencial, cuando me pidió que lo acompañara a Chivilcoy. No coincidimos en las soluciones que necesita la Argentina”.

Al ser indagado sobre su relación con Cristina Kirchner, a quien supuestamente no ve personalmente desde 2017, Randazzo respondió: “No tengo problemas personales con Cristina; al contrario, me ofreció ser candidato a gobernador en 2015 y a diputado nacional en 2017, pero yo no estoy de acuerdo con su mirada sobre a dónde debe ir la Argentina”.

“Es una dirigente importante para la política, pero está claro que la mayoría de los argentinos no está de acuerdo en el rumbo que plantea para el país”, sintetizó.

Randazzo también buscó diferenciarse de Sergio Massa: “No voy por ninguna ‘ancha avenida del medio’, nosotros vamos por otro camino. Yo cumplo con mi palabra”.