Argentina duplicó la cifra de muertos que no iba a "dejar dormir" a Alberto

¿Salud o economía? ¿Muertos e infectados o pobres? Ese fue, es y será, al menos mientras dure la pandemia, el dilema "impuesto" por el Gobierno nacional. O quizás la excusa. O el relato.

Desde hace poco más de un año, precisamente desde el 20 de marzo de 2020, cuando se registró el primer caso en el país de esa extraña enfermedad que "nunca iba a llegar" desde China, el Presidente, el ministro de Salud -que ya se fue-, y cualquier funcionario del Ejecutivo, aseguraban que preferían "un par de argentinos más hundidos en la pobreza y no muertos a causa del virus".

Fue justamente el Domingo de Pascuas del año pasado, el 12 de abril, cuando en una entrevista con el diario Perfil, en un mano a mano extenso e intenso, Alberto Fernández dijo clarito: "No podría vivir en paz sabiendo que ocurren muertes evitables por no tomar las medidas necesarias frente a la pandemia. No quiero pensar qué sería de mi conciencia si dejara que murieran 40 mil personas. No duermo más, no vivo más en paz. Eso no fue nunca un dilema, nunca dudé de eso”.

"No quiero pensar qué sería de mi conciencia si dejara que murieran 40 mil personas. No duermo más, no vivo más en paz".

Alberto acababa de anunciar, un par de días atrás, la cuarentena que luego se transformaría en "la más larga del mundo".

Concretamente este viernes 4 de junio, 1 año, 1 mes y 23 días después, la cifra que no dejaría dormir a Alberto Fernández se duplicó. El Ministerio de Salud de la Nación anunció que fallecieron 539 personas en las últimas 24 horas y el total de decesos a la fecha es de 80.411. Y, además, el virus que no iba a llegar ya contagio a casi 4.000.000 de argentinos.

Era salud, sí. Pero la gestión evidentemente fracasó teniendo en cuenta los objetivos que se puso el mismísimo Presidente. Y fracasó rotundamente.

¿Y la economía? De acuerdo a las palabras de Alberto en esa entrevista, podría considerarse que la gestión fue un "éxito". Que el objetivo se cumplió. Es que durante 2020 y en lo que va de 2021, Argentina sumó un 10% más de pobres. La cifra que pronóstico el jefe de Estado. Predicción absoluta, precisa.

80.000 muertos. 10% más de pobres. Debería haber sido salud y economía. No fue ninguna.