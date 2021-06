Vuelos cancelados: el ministro de Salud bonaerense lanzó una nueva advertencia

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, expresó hoy que "las decisiones de unos pocos no pueden afectar las libertades de millones", y remarcó que a los viajeros que regresaron del exterior "se les propuso aislamiento domiciliario y el 40 por ciento no cumplió" la normativa, que busca retrasar la entrada de nuevas variantes de coronavirus al país.



"Estamos tratando de retrasar el ingreso de la Delta que va a venir del exterior" expresó el funcionario en declaraciones a radio Nacional.



"A los viajeros se les propuso aislamiento domiciliario y el 40% no cumplió. Ahora implementamos la estrategia de hoteles. Las decisiones de unos pocos, no pueden afectar las libertades de millones", añadió el funcionario.



Por otro lado, en cuanto a la marcha de la vacunación en la provincia, indicó que "hay inscriptas nueve millones de personas y todos los días se anotan entre 25.000 y 45.000 personas más".



"Todas las vacunas son buenas. El consejo que les doy es: dense la vacuna, todas son buenas, no pierdan días. Esos días que se pierden puede ser la diferencia entre enfermarse o no", aseveró el ministro bonaerense.



Además aclaró que "con una dosis la gente está muy protegida" y ratificó que "a medida que sigan llegando las vacunas de Rusia se irán aplicando" las segundas dosis de Sputnik V.



"Tener la segunda dosis es lo que me va agregar mas tiempo de duración de los efectos de la defensa" contra el coronavirus, concluyó Gollan.