Paro de Sanidad: el Gobierno dispuso la conciliación obligatoria

El Gobierno nacional dispuso la conciliación obligatoria en el conflicto con Sanidad, sindicato que esta mañana había anunciado medidas de fuerza para los días jueves y viernes.

El dirigente del Sindicato de la Sanidad Norberto Maschio anunció esta mañana que jueves y viernes realizarían un "paro de actividades de 4 horas" en todos los establecimientos asistenciales privados del país, para exigir la "recomposición salarial" de los trabajadores.



"Este jueves y viernes hacemos paro de actividades de 4 horas por turno en todos los hospitales y sanatorios privados del país", dijo esta mañana Maschio en declaraciones emitidas a El Destape Radio, y agregó que "la medida de fuerza arranca hoy a las 0 horas".

Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación desactivaron el paro dictando la conciliación obligatoria. La cartera conducida por Claudio Moroni intimó a las prestadoras del sector a “abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por las organizaciones sindicales y/o con cualquier otra persona”.

"Estamos reclamando la recomposición que no existe, que recibimos cero propuestas y llegamos a la paritaria vencida", había dicho Maschio, quien luego sostuvo que la única "respuesta" que recibieron por parte de los empresarios "son los problemas de financiación que ellos tienen".



El sindicato exige una recomposición salarial del 45 por ciento y "no perder en función de la inflación"; y a su vez, reclaman que no cobraron “el bono para los trabajadores de Sanidad que anunció el Gobierno nacional".



Finalmente Maschio recordó que los trabajadores de sanidad "no tuvieron home office y laburaron desde el principio de la pandemia" y que incluso "muchos se murieron y muchísimos se enfermaron".