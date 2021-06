La titular del PAMI cruzó a Larreta por sus dichos sobre las vacunas

La directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, aseguró hoy que "si la obsesión hubiera sido la vacuna", la oposición "nunca hubiera iniciado una campaña peligrosa" para "desprestigiar" la campaña de inmunización que lleva adelante el Gobierno, al tiempo que celebró que ya se inoculó a "casi el 90% de los adultos mayores".



"Si la obsesión hubiera sido la vacuna, nunca hubieran iniciado una campaña peligrosa, pasando toda ética y moral y usando como caballo de batalla que la vacuna era veneno", afirmó la funcionara nacional en declaraciones a FM Metro 95.1.



Volnovich dijo que la única respuesta a esta "campaña de desprestigio" que lleva adelante un sector de la oposición es "vacunar, vacunar y vacunar", que es la "prioridad" del Gobierno.



De esta manera, la titular del PAMI le respondió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien sostuvo que su "obsesión" eran las vacunas luego del pedido de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, de "bajar la tensión y la obsesión con Pfizer".



"Hoy estamos en la emergencia y poco me interesa lo que diga un opositor desde su casa sin ninguna responsabilidad sobre la vida de la gente porque yo me voy a dormir y al día siguiente tengo responsabilidades", remarcó Volnovich.



Agregó que "no se trata lo que hizo Alberto Fernández o cualquier otro presidente porque evidentemente los sectores opositores han tomado una receta del manual de la política de ponerse en la vereda de enfrente y hacer campañas de desprestigio para atacar las medidas de cuidado y organizar a los sectores anti cuarentena".



En ese sentido, alentó a preguntarse por los "límites de las campañas políticas" cuando está en juego "la vida de la gente" y señaló que observa que en los sectores opositores "apostaron a una estrategia alrededor del desprestigio" en este año electoral.



"Para mí pierde valor la palabra de la oposición y habla mucho más de la calidad de esos sectores que de las políticas de cuidado del Gobierno", dijo la titular del PAMI en la entrevista.



Por último, se refirió a la campaña de vacunación en los adultos mayores y sostuvo que "casi el 90%" en Argentina ya están vacunados y que hay un "flujo de vacunas" que permite avanzar en otras edades.



Citó el caso de la provincia de Buenos Aires, donde ya han inmunizado el "100% de las residencias geriátricas".



"Yo, como la responsable de la obra social más grande América Latina, te digo que la campaña de vacunación es un éxito. Lo veo en los números de letalidad y de internación", sintetizó.