Se cayó el acuerdo entre Juntos por el Cambio y Espert: ¿a quién culpó el economista?

El candidato a diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, reconoció que fracasaron las tratativas para que pueda participar de una gran primaria abierta y simultánea, PASO, en Juntos por el Cambio, espacio al que rebautizó con el nombre de "Juntos por el Cargo", por la feroz puja interna que atraviesa la oposición.

Espert reconoció que había hablado con Horacio Rodríguez Larreta y el ex presidente Mauricio Macri para avanzar en su incorporación como extra partidario pero con posibilidad de intervenir en la PASO. El freno llegó desde el radicalismo y las autoridades opositoras de la Provincia que establecieron que el piso electoral para alcanzar a participar de la lista definitiva, luego de la interna, era del 25% en este territorio.

"Si con cinco puntos en la general, que tenemos claro que podemos conseguir, ya metemos uno o dos diputados. ¿Para qué voy a meterme en un lugar donde no me quieren?" se preguntó el economista que, hace dos años, casi fue imposibilitado de participar porque su aliado y dueño de la estructura legal con la que quería participar, Julio Asseff, terminó aceptando el puesto 11 en la lista de Juntos por el Cambio.

En aquel momento Miguel Ángel Pichetto lo acusó de haber trabajado para el kirchnerismo porque con su presencia en el cuarto oscuro puso otra boleta que dividió el voto opositor. "Ahora yo creo que es imprescindible ponerle un freno a Kicillof y entiendo que hay que armar un gran frente", advierte Espert.

Para él, Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, es el mentor de muchas medidas económicas que "fracasaron en el pasado y se aplican en el presente. Si no se lo frena ahora, en 2023 será tarde", advierte.

Espert se mostró muy frustrado con Elisa Carrió, a quien "desde hace un mes le estoy pidiendo de juntarnos para dialogar, ver qué nos divide y subsanarlo, pero no me recibió jamás. Con Larreta y Macri tuvimos algunos avances, todo muy verde... En definitiva, esos avances, ya no están más".

Espert realizó un descargo en Twitter.

En las próximas elecciones, Avance Libertad irá con fórmulas propias. Espert en la Provincia y Javier Milei en Ciudad de Buenos Aires. Y cuando esto suceda otra vez aparecerán las acusaciones mutuas que se hicieron en el pasado. Desde Juntos por el Cambio, que a los libertarios los financia el oficialismo, y desde la dupla de economistas, que ellos quisieron estar y los echaron y que, además, "Macri y Cristina son parte del problema". Tampoco dudan en sumar a los radicales, "tan estatistas como los peronistas".

La decisión del economista fue conocida ayer aunque desde mediados de la semana pasada ya advertía que las trabas que le ponían para participar de las internas, fundamentalmente con los pisos necesarios para que sus candidatos puedan participar de la nómina definitiva.

Su decisión le agrega otra propuesta al voto no oficialista. También ayer, en declaraciones al diario Clarín, Florencio Randazzo confirmó el anticipo de MDZ hace veinte días y dijo que será candidato a legislador nacional en la Provincia de Buenos Aires.