Qué dijo Mario Negri sobre el hackeo de su cuenta

El diputado nacional por la UCR Mario Negri sufrió el hackeo de su cuenta de Twitter el domingo a la noche y comenzaron a publicarse una serie de mensajes racistas y agresivos en su nombre.

Tras lo ocurrido, el Comité Radical informó que el legislador sufrió un ataque cibernético y que todavía no logra resolver el problema. De hecho su cuenta fue suspendida en Twitter y habrá que ver si logra recuperarla o si debe hacerse una nueva.

Negri salió a dar explicaciones de lo ocurrido en LN+ y aseguró: "Nunca me había sucedido. Me hackearon la cuenta de manera grosera. Me hackearon y entró un torrente de groserías e insultos".

Luego el diputado radical arremetió contra varios kirchneristas y contra el periodista K Gustavo Sylvestre, quien lo había responsabilizado por los mensajes que aparecieron en su cuenta como si hubieran sido escritos por él.

"Voy a seguir esto hasta las últimas consecuencias. Se ve que por quedar bien con alguien dicen esto", se lamentó Negri en diálogo con Luis Majul.

"Da por cierto que yo escribo y después borro. Eso es gente cargada de odio, eso no es periodismo, ni periodismo militante", agregó Negri, indignado con los comentarios de Sylvestre.

Algunos vincularon el hackeo a Negri con la "campaña sucia" de cara a las próximas elecciones y lo atribuyeron a que el legislador fue uno de los más críticos del homenaje a los muertos por COVID-19 que realizó el presidente Alberto Fernández el domingo a la mañana.

"Esta noche hackearon mi cuenta de Twitter groseramente. Estamos intentando recuperar el control de ella. Iniciaré acciones legales a los efectos de que se pueda conocer quiénes fueron. Evidentemente, a algunos estaré molestando. Nadie en su sano juicio puede pensar que la seguidilla de tuits racistas y violentos puede haber salido de mi persona", se lamentó Negri.

Unas horas antes, Negri había escrito que "quisieron evitar el efecto del golpe de los 100 mil muertos, que va a sonar como un estruendo" y que "honrar a 92.360 muertos no es el fin de una tragedia que no terminó".

El legislador agregó: "La peor, equiparable a 142 guerras por las Malvinas. El gobierno ahora deberá preguntarse cuántas de esas muertes, y de las muchas más que habrá, pudieron y podrían evitarse de haber hecho lo que correspondía".