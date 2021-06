La Nación subsidiará la creación de 1.000 empleos en Mendoza

La Nación subsidiará la creación de 1000 puestos de trabajo en Mendoza a través de aportes no reembolsables a las empresas que postulen. Se trata de un programa creado para compensar a las provincias que quedaron afuera del nuevo plan de promoción industrial que se impulsó en el Norte del país y que generó tensión con el resto.

Esa compensación no será a través de beneficios generales, sino de subsidios directos y con un cupo. En total se destinarán 225 millones de pesos para Mendoza y un cupo de 1000 puestos de trabajo nuevos. Incluso pueden ser retroactivos, porque se consideran nuevos puestos de trabajo creados desde abril.

Según informaron desde la Nación. desde la semana próxima las empresas podrán presentar sus solicitudes de ingreso al FONDEP ante el Ministerio de Economía y Energía de Mendoza para recibir los beneficios del programa hasta agotar el cupo de 1.000 nuevas contrataciones de personal por tiempo indeterminado y a jornada completa.

El régimen tendrá una duración de 3 años, durante los cuales las empresas recibirán un monto equivalente a un porcentaje de las contribuciones patronales promedio de la región por cada contratación que realicen que signifique un incremento en la nómina. El monto será del 70%, 45% y 20% durante el primer, segundo y tercer año del programa, respectivamente; y llegará al 80%, 55% y 30% en caso de que la persona contratada sea mujer, transexual, transgénero o travesti, como parte de las políticas de equidad de género que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Productivo.

El gobernador Rodolfo Suarez celebró la medida a través de las redes sociales.

Luego de las gestiones que realizamos ante Nación, hoy Mendoza accede finalmente al Programa Federal de Fortalecimiento de la Reactivación Productiva, cuyo objetivo es la creación de mil nuevos puestos de trabajo en los sectores industrial y agroindustrial.



Para el caso de las contrataciones correspondientes a mujeres, travestis, transexuales o transgénero, el Ministerio de Desarrollo Productivo aportará mensualmente, desde el mes de abril de este año al mes de marzo 2022 inclusive, $8.375 por persona trabajadora; durante el segundo año del programa, $ 5.758 por mes; y, en el tercer año, $3.141. Para las contrataciones de varones, el aporte mensual de la cartera nacional será, por cada trabajador, de $7.328 desde el mes de abril 2020 hasta el mes de marzo de 2021; $4.711 durante los siguientes doce meses, y $2.094 en el tercer año

La promoción industrial aplicada en el llamado "Norte grande" incluye el no pago automático de contribuciones patronales, sin cupo como es en Mendoza.

Cómo se postula

Las empresas interesadas deberán presentar ante el Ministerio de Economía de Mendoza con la siguiente documentación

