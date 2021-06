El inesperado pronóstico de helicóptero de Elisa Carrió para Facundo Manes

En diálogo con el canal de noticias TN, la exdiputada Elisa Carrió se refirió a la interna de Juntos por el Cambio y pidió humildad a los integrantes del espacio. En este sentido, dijo que no participará de una interna "fratricida" y al mismo tiempo le dedicó un párrafo al candidato que quiere imponer la UCR en Buenos Aires, Facundo Manes.

"Veo mucha gente en la política que quiere llegar en helicóptero a la Casa Rosada. Que sin conocer la política quieren ser presidentes. Les pediría un poco de humildad”, aseveró Carrió en lo que pareció ser una alusión a Facundo Manes.

Hay gente que quiere llegar en dos años en helicóptero a la Casa Rosada no son de ningún partido, juegan para ellos. #solounavueltamas @todonoticias — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) June 27, 2021

“Él quiere ser y que todos nos podamos a disposición de ellos. Yo quiero la unidad”, sostuvo la líder de la Coalición Cívica.

“La interna no garantiza amistad política, sino una lucha funcional al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Si hay lucha, yo no voy a estar. Si hay interna, no estoy, porque a esa lucha fratricida no voy”, manifestó la referente de Juntos por el Cambio.

“Una interna produce mucho daño personal. Si la gente nos ve con esa ambición, no nos vota. Hay que ceder, hay que bajarse”, advirtió en referencia a las tensiones internas del PRO y también a la puja de poder con la UCR.

En este sentido, dejó un claro mensaje en referencia al armado de listas en Buenos Aires. "Santilli es quien mejor mide en el conurbano y tiene un futuro político enorme. Ha manejado con ejemplaridad la seguridad en la Ciudad", aseguró.

"El consenso y la unidad requiere del renunciamiento. Tenemos que tener como primer objetivo la humanidad. Ni vencedores ni vencidos, consenso", sostuvo Carrió. "Las tanqueras son grandes, pero la puerta es chica. Hay mucho espacio, pero hay que dar espacio", finalizó.

Sin embargo, las palabras de Carrió fueron cuestionadas por un partido que pretende que le abran la tranquera a un gran frente electoral. Se trata del economista José Luis Espert, quien manifestó que "por soberbias como Carrió fue imposible armar un frente opositor a Axel Kicillof".