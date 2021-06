Jorge Macri y el ministro Arroyo se cruzaron feo en TV por el reparto de las vacunas

El proceso de vacunación contra el Covid-19 en la provincia de Buenos Aires fue el motivo por el que el el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el intendente de Vicente López, Jorge Macri, mantuvieron un intenso debate en la mesa de Juanita Viale. Ambos políticos fueron subiendo el tono de sus respuestas ante el comentario del otro y tuvo que ser necesaria la intervención de la conductora para encaminar la entrevista.

El conflicto se originó porque el funcionario nacional destacó que “se ha avanzado con el plan de vacunación” y que “el reparto de vacunas no está politizado”, algo que no fue compartido por el primo de Mauricio Macri. “Se hizo un sistema paralelo. El gobierno de la provincia sintió que tenía que hacerse dueño del proceso de vacunación. Hay que usar la infraestructura existente. Si después quieren poner el cartelito de provincia de buenos aires me importa tres velines", le dijo a Arroyo.

El ministro insistió con que “el proceso de vacunación se ha ido mejorando” y pidió “sacar la vacuna de la grieta”, pero el debate se extendió a otros temas como la educación, en particular sobre las clases presenciales, el sistema de salud, y el estado del empleo.

Las decisiones sobre las restricciones que afectaron la economía de varios sectores y en especial por las consecuencias sociales que acarrearon fueron duramente cusetionadas por Jorge Macri. "Además de vacunas, necesitamos trabajo", reclamó, al tiempo en que Daniel Arroyo recordó las asistencias sociales que creó el Estado durante la pandemia.

La Tarjeta Alimentar, el ATP y el IFE, entre otros, fueron enumerados por el ministro Arroyo como las herramientas que diseñó el Gobierno de Alberto Fernández para paliar los efectos económicos de la pandemia, pero cada intervención fue retrucada por Jorge Macri, quien es opositor y no comparte las formas en que el kirchnerismo maneja las situaciones que se presentaron con la irrupción del coronavirus.