A días de la feria judicial, se viene una semana con agenda cargada

Estos últimos días de junio llegan con intensa actividad, debido a que en tres semanas comienza la Feria Judicial. En dos juicios orales comienza la etapa de alegatos.

Juicio a Ricardo Papadopulos

Se trata del joven que está acusado de atropellar y matar a Isaac Sus, un niño que cruzaba la calle junto a su madre en el barrio porteño de Flores en diciembre de 2020. Tras el ilícito huyó hasta que se entregó a la Justicia.

Ya comenzaron los alegatos ante el Tribunal oral en lo criminal 15, con el pedido de la querella, el abogado Gabriel Becker, que solicitó una pena seis años de prisión.

Este lunes 28 será el turno de los alegatos del fiscal Ignacio Mahiques y de la defensa de Papadopulos, a cargo de Fernando Burlando y Fabián Améndola.

Juicio a D’Alessio y otros.

Es el primer juicio oral al falso abogado Marcelo D'Alessio por intento de extorsión al empresario Gabriel Traficante para supuestamente no involucrarlo en la causa de la Mafia de los contenedores. La causa se inició en 2016 pero se reactivó años más tarde. Junto a él están en el banquillo ex agentes de la Agencia Federal de inteligencia y el ex fiscal Bidone.

Se espera que este lunes 28 ante el Tribunal Oral Federal 2 comience la etapa de alegatos. Expondrá en primer lugar la querella en cabeza del abogado Luis Charró y luego será el turno del fiscal Diego Luciani.

Causa Maradona

En el expediente que investiga la muerte De Diego Maradona el 25 de noviembre de 2020, se cierra la ronda de indagatorias con la declaración del médico neurocirujano Leopoldo Luque.

Para los fiscales de San Isidro, “en su carácter de médico de cabecera, violando las reglas del buen arte de curar a las que en definitiva despreció porque tenía pleno conocimiento de la sintomatología presentada por el paciente en el último período, evitó asistir y/o al menos propiciar la debida atención médica a Diego Armando Maradona".

Además, en su imputación aseveraron los representantes del Ministerio público Fiscal que Luque “no garantizó su debido seguimiento con controles y estudios cardiológicos, ni convocó especialistas en materia cardiovascular, hepática y renal, conforme su cuadro requería, librando su destino a su suerte", dicen los fiscales.

En la causa ya declararon los otros 6 profesionales de la salud, entre ellos el viernes Agustina Cosachov la médica psiquiatra que negó categóricamente las acusaciones en su contra.

Todos están acusados de homicidio simple con dolo eventual y tanto Cosachov como Luque, además, por falsedad ideológica. El médico será indagado por uso de documento privado adulterado por una nota cuya una firma había sido falsificada.

Una vez concluidas las indagatorias los fiscales Laura Capra, Cosme Irribarren y Patricio Ferrari estarán en condiciones de resolver la situación procesal de los imputados.

Causa Samid

El empresario de la carne Alberto Samid, quien debe cumplir prisión domiciliaria en una causa por la que fue condenado por el Tribunal en lo Penal Económico(TOPE) a 4 años de prisión por integrar una asociación ilícita dedicada a la evasión de impuestos protagonizó la semana pasada un escándalo cuando fue encontrado almorzando en un restaurante de Ramos Mejía.

Inmediatamente se manifestó que había violado la prisión domiciliaria por haber incumplido con el horario y porque el almuerzo no está dentro del programa.

Un diputado pidió que le revoquen el beneficio y vuelva a prisión.

El martes 15 de junio Samid debió ser internado y el director del Sanatorio La Trinidad de Ramos Mejía en un certificado presentado en la Justicia aseguró que sufre de síndrome confusional y dolores de pecho.

El TOPE le dio vista al fiscal y a la querella por 48 horas para que decidan si quieren impulsar la detención o no. Eso ocurrirá esta semana. Recordemos que obtuvo el beneficio por ser mayor de 70 años y tener varias enfermedades. Una vez que respondan, el Tribunal decidirá la suerte de Samid.

Causa Bolsos de Canal 7

La Justicia investiga el retiro 11 millones 400 mil pesos de la cuenta de RTA para gastos de la serie “Los amores prohibidos de Belgrano”. La ronda de indagatorias comenzará el 30 de junio hasta el 7 de julio a través de Zoom.

Al ordenar la citación a indagatoria el juez Luis Rodríguez consideró que “habiendo analizado los elementos recabados en la pesquisa, entiendo se ha reunido el grado de sospecha necesario que exige el artículo 294 y corresponde convocar a prestar indagatoria a los señores Guillermo Siaria, Alejandro De la Torre, Ernesto Molinero, Ariel Berliner, Claudio Lamalfa y la señora. Adriana Maestri”.

Según detalló el fiscal Gerardo Pollicita en su pedido de indagatorias que fue concedido por el juez, la maniobra estuvo orientada a procurarse el manejo de dinero en efectivo, por fuera de los límites previsto para este tipo de operaciones en el ámbito estatal, con miras a disponer arbitrariamente del mismo y llevar a cabo distintas erogaciones presuntamente vinculadas con las necesidades de la tira en cuestión, “lo cual generó un lucro indebido al no contar con la debida autorización del Directorio de RTA SE ni la aprobación de un presupuesto que los respaldara.”