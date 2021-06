Maria Eugenia Vidal le confirmó a Macri que no será candidata en Provincia

Mauricio Macri y María Eugenia Vidal mantuvieron una reunión de casi dos horas en Los Abrojos, la residencia del ex presidente. Allí debatieron sobre el armado de la listas de Juntos por el Cambio y la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires le manifestó que no será candidata en la Provincia.

En la oposición crece la tensión por las internas y María Eugenia Vidal ratificó que no participará en las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Desde el entorno de Vidal le manifestaron a Infobae que "fue una buena reunión, honesta, en la que hablaron de su decisión de no ir a Provincia y en la que no hubo definiciones sobre la Ciudad”. Además, la exgobernadora no le confirmó a Macri que se postula en la Ciudad de Buenos Aires.

Por el lado de Macri indicaron que el expresidente le insistió, pero que finalmente respetó la decisión de María Eugenia Vidal de no competir en la Provincia. También Macri le habría dicho que él no maneja a Patricia Bullrich, aunque le manifestó que hablará con ella para negociar.

Mauricio Macri viajará a Madrid el lunes para presentar su libro. Luego irá a Zurich, Suiza, para realizar algunos actividades como presidente ejecutivo de la FIFA.

El expresidente ya habló con Horacio Rodríguez Larreta el viernes, en un reunión, donde se pusieron de acuerdo en mantener la unidad y ambos prometieron que no tiene que haber tensión para formar las listas tanto en Ciudad como en Provincia.

Fuente: Infobae