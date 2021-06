Mauricio Macri reveló cuál fue el error de Cristina Kirchner que lo llevó a presidente

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, afirmó que si no hubiera sido candidato a gobernador Aníbal Fernández, él jamás podría haber sido presidente. "Sin esa candidatura en la Provincia de Buenos Aires, que produjo un quiebre, seguramente yo no hubiera ganado esa elección", aseveró.

En declaraciones periodísticas, por primera vez, Macri aceptó lo que todos saben pero pocos se animan a exponer, y mucho menos en la primera parte de Cambiemos y la posterior de Juntos para el Cambio, donde responsabilizar al fracaso estratégico de Cristina Fernández de Kirchner en 2015 era una herejía.

En declaraciones de Verdad Consecuencia, en TN, el ex presidente de la Nación, indignado por las "miserias que se ven en los cierre de listas", aunque no las identificó con claridad, mostró su desagrado por sus antiguos seguidores que ahora mezclan el proceso electoral actual con dejarlo afuera de toda discusión.

"Entramos como por una ventana porque pusieron a Aníbal Fernández en la elección de la Provincia Esta es la realidad. Si no hubiera habido otro candidato a gobernador jamás hubiese llegado a Presidente... Era lo que había. Fue el prólogo del cambio, y si hacemos un buen 2021 vendrá un 2023 totalmente diferente", aseveró y abrió la posibilidad de que vuelva a presentarse.

Pero hay que ir por parte. En esta frase, la que pone en valor el error de la actual vicepresidente cuando permitió una interna en su principal bastión electoral 2019 y en la misma triunfó la fórmula Aníbal Fernández - Martín Sabbatella, Macri expone algo que jamás puso en discusión ni en público ni en privado y tira debajo de la alfombra a María Eugenia Vidal, quien fue la que se impuso en esa oportunidad.

Tal cual como ahora acepta el ex presidente ahora, en 2015 nunca hubieran ganado la Provincia de Buenos Aires si, en esa PASO, Julián Domínguez y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, hubieran triunfado. Y mucho menos que, días antes, Florencio Randazzo hubiera rechazado esa postulación cuando la entonces presidente ungió la fórmula Daniel Scioli - Carlos Zannini,

También, en aquella oportunidad, el Frente Renovador no fue parte del entonces oficialismo y con la candidatura de Felipe Solá para gobernador había cosechado 20%. Esa división, y la mala candidatura oficialista hicieron que una casi desconocida vicejefa de gobierno porteño fuera gobernadora.

Luego del triunfo todos aplaudían la "exitosa estrategia", "original, fuera de toda lógica". Ahora, enfurecido porque no le hacen caso, el ex presidente empezó a poner sus ideas en orden.