El fulminante pronóstico de Julio Bárbaro para el kirchnerismo en las elecciones

Julio Bárbaro pronosticó que el Frente de Todos "va a perder las elecciones" legislativas de este año, ya que su proyecto de gestión "está agotado y terminado", y aclaró que ese tropiezo del oficialismo será posible gracias a la candidatura de Florencio Randazzo en la provincia de Buenos Aires, quien junto al peronismo no K le podría sacar al kirchnerismo hasta un 15% de votos.

"El kirchnerismo está agotado y terminado, y va a perder las elecciones. Ess deformación del peronismo que se disfrazó de izquierda ya no sirve más. Ahora, el problema es si la alternativa que le ofrecemos a la gente tiene algún valor", sintetizó Bárbaro en el programa Mesa Chica, del canal LN+.

A su vez, y tras reiterar que "el kirchnerismo está agotado como proyecto, porque no da nada", el dirigente peronista volvió a criticar a Alberto Fernández: "El pobre Presidente es una imagen que no sabés si el furcio es el discurso. Debe ser algo relacionado con el lenguaje inclusivo, que es la payasada máxima. El lenguaje es la definición exclusiva de la estupidez".

Al ser consultado sobre cómo el Frente de Todos podría perder los próximos comicios legislativos, Bárbaro señalo que "la aparición de Randazzo y de muchos otros peronistas (de la tercera vía) va a ir sacando a los peronistas de esa cárcel llamada kirchnerismo".

"Ganar las elecciones es hoy bajarlos en un 10-15 por ciento, con eso ya los demolés. Hay que impedir que avancen sobre las instituciones, esa es la derrota electoral que debemos imponer. Si el kirchnerismo saca un 30 por ciento será primera minoría en el Congreso, y eso para un Gobierno es derrota absoluta", añadió.

Por otra parte, Bárbaro se refirió a la posible candidatura de Facundo Manes en Juntos por el Cambio, y si bien ponderó al neurocientífico y le demostró su afecto, indicó que "la política compra prestigio ajeno, y el radicalismo, el peronismo y el PRO no generan su propio prestigio porque no debaten ideas". "Si el talento no es la vara, es la viveza, y la Argentina está muerta en la viveza hace 45 años", enfatizó.

Asimismo, el exdiputado del PJ aseveró que "la aparición de (Mauricio) Macri es un aliado importante de Cristina, porque crea caos en la oposición".

