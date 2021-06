Alfredo Cornejo liquidó a Carlos Heller por el bochorno en Diputados: "Nos tiene..."

Luego del escándalo en Diputados, Alfredo Cornejo criticó ferozmente a Carlos Heller por haber pedido un aplauso para homenajear el gol de Diego Maradona contra Inglaterra durante una reunión de la Comisión de Hacienda, asegurando que el legislador kirchnerista "nos tiene acostumbrados a estas estupideces" y que "no posee la ecuanimidad necesaria" para presidir un comité.

"Agradezco no haber estado, porque me da vergüenza ajena. Heller nos tiene acostumbrado a estas estupideces", señaló Cornejo en declaraciones al canal LN+, haciendo alusión al papelón protagonizado por el titular del Banco Credicoop durante la última reunión de esa comisión, justo cuando estaba bajo tratamiento la creación de una bicameral para abordar la concesión de la Hidrovía.

En ese sentido, el mendocino señaló que cuando Heller "dirige la Comisión de Hacienda en temas con altísima seriedad, siempre interrumpe a los que argumentan y les rebate", por lo que consideró que "no tiene la ecuanimidad necesaria ni siquiera para eso, y lo último cruzó todos los límites".

Por otra parte, Cornejo se refirió a la problemática de las usurpaciones y volvió a criticar al Ejecutivo por su posición en este tema: "Una facción del Gobierno nacional ha alentado las tomas. Tanto las declaraciones del presidente (Alberto Fernández) como lo ocurrido en Avellaneda son una orientación que genera este clima de zozobra acerca de la propiedad privada".

"La necesidad de vivienda no se resuelve con usurpaciones, sino con una economía en crecimiento, una inflación a la baja y una tasa de interés bancaria que realmente permita hipotecas", enfatizó.

Incluso, el diputado radical cuestionó al papa Francisco por minimizar el derecho a la propiedad privada y mostrarse como un aliado del Frente de Todos: "El Papa está muy pendiente de lo que sucede en la Argentina y en general ha ayudado al Gobierno en una batalla cultural como el derecho a la propiedad".

En cuanto a las próximas elecciones y la carrera por el armado de listas, Cornejo ponderó positivamente el inminente salto de Facundo Manes a la política, que podría concretarse próximamente con una candidatura: "Hace varios meses que vengo hablando con Facundo, instándolo a participar activamente en política. Hoy la Argentina lo necesita y puede hacer un aporte sustantivo en la provincia de Buenos Aires".

Por el contrario, el también titular de la UCR no fue benevolente con María Eugenia Vidal: "A mi no se me ocurre que un candidato de Mendoza se presente en San Juan y viceversa; eso que pasa en Buenos Aires con mucha naturalidad, en Mendoza no se vería bien porque no genera una credibilidad en la representación territorial. Su cargo importante ha sido como gobernadora de Buenos Aires, por lo que me parece que allí es su contribución".

De todas formas, y ante la decisión de Vidal de no presentarse como candidata en Provincia, Cornejo enfatizó en que "la figura de Facundo cubre bastante esa ausencia, y con creces", siendo que "hay una chance seria de ganar la provincia de Buenos Aires y generar un equilibrio de poder en la Argentina".